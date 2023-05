Céline Dion e a doença rara que a obrigou a abandonar temporariamente os palcos

E a par das dores e limitações físicas, a saúde mental também pode ficar abalada. Há sintomas psiquiátricos, como fobia a tarefas específicas, transtorno de ansiedade generalizada e depressão, que são comuns em indivíduos com esta síndrome e podem piorar a rigidez.



O tratamento passa muito por medicamentos que agem no mecanismo que trava o músculo, reduzindo a rigidez e a dor, a fisioterapia, que é fundamental, assim como atividade física que ajude na qualidade de vida e acompanhamento psicológico.



Aqui, o momento em que a cantora assumiu publicamente a doença, em dezembro do ano passado, e no qual anunciou que teria de cancelar alguns concertos:

De recordar que Celine Dion é uma das artistas mais populares do mundo, sendo sobejamente conhecida de todos nós, por ter interpretado a música My Heart Will Go On, lançada em 1997 como parte da banda sonora do filme Titanic.