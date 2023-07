Jane Birkin deixa-nos aos 76 anos

Jane Birkin ao lado de Serge Gainsbourg. Foto: Getty Images

Como atriz, Jane participou em alguns clássicos como Blow Up (1966), Death on the Nile (1978) e Evil Under the Sun (1982). Além da carreira na música e no cinema, Birkin também foi modelo e passou a ser vista como uma criadora de tendências da moda, chegando mesmo a inspirar o design de uma carteira - a célebre Birkin, da Hermès. Até hoje é um dos acessórios mais cobiçados da marca.



Menna Rawlings, a embaixadora britânica na França, prestou homenagem a ela no Twitter, descrevendo-a como "a mais francesa das artistas britânicas". Jane Birkin era mãe de Kate Barry (faleceu em 2013) Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon.

Como avança o Le Parisien , a cantora e atriz Jane Birkin, tendo sido. Até ao momento, não são conhecidos mais pormenores. Sabe-se apenas que, algo que foi exposto norealizado pela sua filhaNo documentário, a própria cantora terá referido que: "ainda bem que não tive dores (...) não ia suportar". Mais recentemente, há cerca de um mês,(filho de Charlotte)numa entrevista, dizendo: "tento passar o mais tempo possível com ela, pois sinto que não vou poderr fazê-lo durante muito mais tempo".Jane Birkin, no bairro de Marylebone, mas ganhou fama a cantar em francês, tendo-se mudado para França na década de 70. A estrela anglo-francesa ficou conhecida pela suae foi considerada umno final dos anos 60 e 70.foi a mítica canção que eternizou este amor, do qual veio a nascer uma filha, a atriz e realizadora Charlotte Gainsbourg. O dueto foi gravado em 1968, meses depois de ambos se conhecerem nos bastidores do filme Slogan. Os dois ficaram, mas continuaram amigos após a separação, com Gainsbourg ainda a escrever canções para Birkin.Na época em que se conheceram,. Gainsbourg tinha acabado um relacionamento com outra grande estrela,. Ambos se tornaram, tendo causado naquela altura. Foi o caso do grande hit Je t’aime… Moi Non Plus, que foi considerada umae que chegou mesmo a ser proibida em diversos países, como no Brasil, Portugal, Espanha e Reino Unido.