A reação emotiva de Rania da Jordânia no casamento da filha

A corte real hachemita reuniu-se no passado fim de semana no Palácio Beit Al Urdun, na Jordânia, para o casamento da filha mais velha da rainha Rania e do rei Abdullah II . A princesa Iman da Jordânia, de 26 anos, casou-se com Jameel Alexander Thermiotis, 28, numa cerimónia sofisticada e com poucos convidados. Jameel nasceu em Caracas, Venezuela, tem ascendência grega e trabalha na área das finanças em Nova Iorque.

Para a ocasião, Iman bint Abdullah deslumbrou com uma criação haute couture da Dior, com detalhes em renda no decote e mangas, feito à medida por Maria Grazia Chiuri, diretora artística da maison, combinado com uma tiara de diamantes, que terá pertencido à sua avó, a princesa Muna Al Hussein. Rania da Jordânia também vestiu Dior para a cerimónia, neste caso uma peça da coleção de alta-costura outono/inverno de 2022.

Os noivos leram um verso do Alcorão depois de assinarem os documentos oficiais da união, momento especial que foi transmitido pela televisão estatal.