Quando elas se tornam mais famosas do que eles

Seja em Hollywood ou na realeza, no desporto ou na moda, na música ou na alta esfera política há casais de celebridades que se destacam em todas estas áreas. Acompanhamos a sua vida, via media e redes sociais e a cada manchete fazem-nos ansiar por saber mais e mais (sobre as suas vidas, tal é a curiosidade).

Entre estas duplas célebres, há mulheres que se destacam dos seus conjugues, tornando-se mais famosas do que eles, seja pelo seu talento, criatividade, empatia, charme, beleza, ou o que for. Um poder adquirido que ofusca os seus parceiros, superando o seu poder e influência.

Confira a lista destas 10 mulheres.

Nicole Kidman



Nicole Kidman Foto: Getty Images

Com uma beleza estonteante e talento ainda mais vincado, é difícil permanecer a seu lado – quanto mais acompanhá-la em altura. Nicole Kidman teve sempre parceiros célebres, começando pelo ator Tom Cruise e agora, num segundo casamento, o cantor de música country Keith Urban. O brilho da protagonista de Undoing conquista o público de tal forma, que nem nos lembramos de mais nada.



Chrissy Teigen



Chrissy Teigen Foto: Getty Images

Há muito que a modelo da Sports Illutrated não é somente a mulher do cantor norte americano John Legend. De facto, até no videoclip de um dos seus maiores hits de sempre "All of You", a sua esposa é co-protagonista. Basicamente, o que mais nos atrai em Teigen é a sua personalidade espirituosa, por vezes sarcástica e completamente sem filtros.

Beyoncé

Beyonce Foto: Instagram @beyonce

Que nos perdoe o consagrado rapper Jay-Z, mas a sua mulher, ou antes Queen Bey estará para sempre no nosso top de mulheres mais inspiradoras – ou seja qual for a lista. Uma das mulheres mais influentes do mundo da música, Beyoncé é o ícone máximo da cultura pop.

Gisele Bündchen



Gisele Bündchen Foto: Getty Images

Gisele Bündchen já tinha o mundo a seus pés muito antes de se casar com Tom Brady. E atenção, não é que não gostemos de Brady, super-estrela da NFL que recentemente venceu a Super Bowl pela 7ª vez, aos 43 anos, mas Gisele é sempre a protagonista de qualquer história. Muito provavelmente, uma das mais proeminentes supermodelos brasileiras de todos os tempos, além de ser uma ativista assumida pelo meio ambiente.

Michelle Obama



Michelle Obama Foto: Getty Images

Para além de ser contribuído em grande medida para o sucesso de Barack Obama, a ex-primeira dama dos EUA soube trilhar o seu próprio caminho, não só na esfera política americana como em palco mundial. Lutou por temas como a educação, a alimentação saudável ou a pobreza nas famílias e o sucesso de vendas da sua autobiografia "Becoming" veio só confirmar o carinho que o público já lhe tinha.

Cameron Diaz



Cameron Diaz Foto: Getty Images

A atriz norte americana que foi mãe pela primeira vez recentemente, será sempre um dos nomes mais sonantes em Hollywood. Neste momento diz querer afastar-se do mundo da representação para se dedicar à maternidade, mesmo assim desconfiamos que continuará a dar mais que falar do que o seu marido Benji Madden, membro do famoso grupo Good Charlotte.

Sarah Jessica Parker



Sarah Jessica Parker Foto: Getty Images

Apesar de Matthew Broderick se ter consagrado no mundo da representação desde os anos 1980, a estrela principal de O Sexo e a Cidade ganha-lhe protagonismo aos pontos – e aos milhões. A confirmação da HBO Max da nova temporada da série de culto foi só mais uma prova disso mesmo.

Kim Kardashian



Kim Kardashian Foto: Instagram @kimkardashian

Antes de Kanye já havia uma Kim e pressupomos que depois de Kanye + Kim (o casal anunciou agora o divórcio) continuará a haver mais Kim que Kanye. De facto, o império Kardashian, do qual Kim é um dos principais rostos é incomparável a qualquer outra coisa. E isso é algo a que lhe devemos dar total mérito.

Amal Alamuddin Clooney



Amal Clooney Foto: Burberry

Amal Alamuddin, a mulher de George Clooney não precisa do estatuto de celebridade de Hollywood do marido para se destacar. Além de uma beleza incomparável e sentido estético patente nas suas escolhas de vestuário, a advogada tem uma carreira internacional ligada aos Direitos Humanos que fala mais alto do que qualquer outra coisa.

Kate Middleton



Kate Middleton Foto: Getty Images

Entrar no rigoroso ciclo fechado da família real inglesa e ser aceite pelo povo britânico e pela comunicação social inglesa simultaneamente não é feito para qualquer um. Se há palavra que combina com Kate Midletton é consenso. A mulher do príncipe William mantém-se discreta e longe de polémicas, mas nunca à sombra do marido. Com uma agenda real própria a duquesa de Cambridge sobressai em beleza, empatia e carisma.