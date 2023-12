Sem maquilhagem? De Pamela Anderson a Drew Barrymore, mais de 60 celebridades sem filtros

A pele natural é tendência numa altura em que o mundo redifine prioridades e padrões de beleza. Um pouco por todo o mundo, são várias as personalidades que partilhagem imagens suas sem filtros e sem maquilhagem nas redes sociais, de Cristina Ferreira a Rihanna. A cantora Alicia Keys deixou de usar maquilhagem quase completamente, a atriz Shailene Woodley já declarou que evita maquilhar-se todos os dias e Pamela Anderson declarou que decidiu evitar a maquilhagem, aparecendo em passadeiras com a cara limpa.



Apesar de muitas mulheres gostarem de se maquilhar, deixar a pele ao natural tem sempre efeitos positivos. Mesmo que seja apenas de vez em quando. E esses exemplos refletem a nova atitude de Hollywood em relação às expectativas de perfeição e ao uso constante do Photoshop. De Adele a Cameron Diaz, reunimos as fotografias das celebridades sem qualquer produto no rosto ou filtro fotográfico, revelando todas as suas imperfeições, marcas e olheiras.

Foto: @haileybieber 1 de 61 Hailey Biber Foto: @dailycristina 2 de 61 Cristina Ferreira Foto: @victoriabeckhambeauty 3 de 61 Victoria Beckham Foto: Getty Images 4 de 61 Pamela Anderson Foto: @drewbarrymore 5 de 61 Drew Barrymore Foto: @cindycrawford 6 de 61 Cindy Crawford Foto: @gigihadid 7 de 61 Gigi Hadid Foto: @michelleobama 8 de 61 Michelle Obama Foto: @ashleybenson 9 de 61 Ashley Benson Foto: @celinedion 10 de 61 Céline Dion Foto: @ellefanning 11 de 61 Elle Fanning Foto: @jlo 12 de 61 Jennifer Lopez Foto: @rashidajones 13 de 61 Rashida Jones Foto: @traceeellisross 14 de 61 Tracee Ellis Ross Foto: @jennifergarner 15 de 61 Jennifee Garner Foto: @yarashahidi 16 de 61 Yara Shahidi Foto: @jessicabiel 17 de 61 Jessica Biel Foto: @maryy_monteiro 18 de 61 Mariana Monteiro Foto: @iiswhoiis 19 de 61 Kesha Foto: @gabunion 20 de 61 Gabrielle Union Foto: @ciara 21 de 61 Ciara Foto: @kateupton 22 de 61 Kate Upton Foto: @leandramcohen 23 de 61 Leandra Medine Foto: @mingey 24 de 61 Amanda Seyfried Foto: @camerondiaz 25 de 61 Cameron Diaz Foto: @brunalinzmeyer 26 de 61 Bruna Linzmeyer Foto: @badgalriri 27 de 61 Rihanna Foto: @aliciakeys 28 de 61 Alicia Keys Foto: @drewbarrymore 29 de 61 Drew Barrymore e Cameron Diaz Foto: @sofiavergara 30 de 61 Sofia Vergara Foto: @saintrecords 31 de 61 Solange Knowles Foto: @carolinadeslandes 32 de 61 Carolina Deslandes Foto: @portiaderossi 33 de 61 Portia de Rossi e Ellen Degeneres Foto: @nicolerichie 34 de 61 Nicole Richie Foto: @zoeisabellakravitz 35 de 61 Zoë Kravitz Foto: @lilyjcollins 36 de 61 Lily Collins Foto: @leamichele 37 de 61 Lea Michele Foto: @kirstendunst 38 de 61 Kirsten Dunst Foto: @katyperry 39 de 61 Katy Perry Foto: @karliekloss 40 de 61 Karlie Kloss Foto: @jessicabiel 41 de 61 Jessica Biel Foto: @gwynethpaltrow 42 de 61 Gwyneth Paltrow Foto: @gwenstefani 43 de 61 Gwen Stefani Foto: @gal_gadot 44 de 61 Gal Gadot Foto: @emmaroberts 45 de 61 Emma Roberts Foto: @elliegoulding 46 de 61 Ellie Goulding Foto: @drewbarrymore 47 de 61 Drew Barrymore Foto: @doutzen 48 de 61 Doutzen Kroes Foto: @jessica_athayde 49 de 61 Jessica Athayde 50 de 61 Dakota Johnson Foto: @cindycrawford 51 de 61 Cindy Crawford Foto: @chrissyteigen 52 de 61 Chrissy Teigen Foto: @caradelevingne 53 de 61 Cara Delevingne Foto: @britneyspears 54 de 61 Britney Spears Foto: @beyonce 55 de 61 Beyoncé Foto: @bellahadid 56 de 61 Bella Hadid Foto: @giselajoaoaberdadeira 57 de 61 Gisela João Foto: @ashleygraham 58 de 61 Ashley Graham Foto: @alexachung 59 de 61 Alexa Chung Foto: @alessandraambrosio 60 de 61 Alessandra Ambrosio Foto: @adele 61 de 61 Adele