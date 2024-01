Internet desiludida com a sala de Drew Barrymore

Drew Barrymore mostrou a sua sala estar no Instagram e a internet ficou em alvoroço. Porquê? Bom, porque a decoração é… Pouco convencional para alguém com o poder de compra de uma estrela da cinema e apresentadora de talkshow. A situação é ainda mais bizarra tendo em conta que Drew tem uma linha de mobiliário e decoração, em parceria com a Warmart, chamada Beautiful – exatamente o que a sua sala de estar não é. (A propósito, não vale a pena correr para o site da Walmart porque eles não entregam em Portugal.)

Tudo começou com Barrymore a preparar-se para sair de casa rumo à sua aula de ioga. Decide procrastinar uns minutos, liga a televisão e, qual não é a sua surpresa, quando se depara com o filme The Wedding Singer, no qual contracenou com Adam Sandler, nos idos de 1998. A recordação daqueles tempos fá-la chorar e Drew decide mandar a aula de ioga às urtigas e fazer um vídeo no qual partilha o momento e deseja feliz ano novo a Adam Sandler – que comentou pouco depois, retribuindo o desejo e dizendo que a adora hoje e sempre.

Tudo muito bonito. O problema foi mesmo a decoração de Drew: um cadeirão de orelhas da casa da avó; uma televisão demasiado pequena, empoleirada em cima de um aparador bom para pousar o correio, as chaves e a carteira; paredes vazias; cortinados brancos que só servem para cortar a luz - e mal -; uma mesa de centro com uma revista, uma caneca e pouco mais; um candeeiro de teto sem graça nenhuma. Algo digno de um apartamento do FBI para proteção de testemunhas ou de Airbnb – hipótese apontada por alguns seguidores, mas rapidamente contestada uma vez que a atriz disse "a minha televisão".

O alvoroço, porém, foi de extremos. Uma parte considerável dos seguidores ficaram escandalizados com o aspeto tão pouco glamoroso da sala de Drew, enquanto outros adoraram o look de "casa de pessoa normal".

Não é a primeira vez que a sala de uma celebridade causa um sururu. Há não muito tempo, foi a vez da princesa Ana, irmã de Carlos III, que surpreendeu pela quantidade de livros e revistas empilhados e pelo excesso de objetos – muito diferente do despojamento glamoroso a que as revistas de decoração habituaram os seus leitores.