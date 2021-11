Adele sobre perda de peso, divórcio e carreira. "Ou sou demasiado grande ou demasiado pequena, ou sou sexy ou não sou."

Na entrevista exclusiva que deu adurante um programa da CBS - e no mesmo registo daquela que Harry e Meghan concederam à apresentadora americana - Adele falou abertamente sobre temas polémicos. O pretexto? O lançamento do seu mais recente álbum, 30, cujo primeiro single,cantou ao vivo durante o programa.Numa conversa aberta sobre como opode ser doloroso, a cantora, hoje com 33 anos, disse que sentiu que tinha "desrespeitado" a ideia de casamento quando se separou do seu marido,, em 2018. A Oprah, confessou ter tido "ataques de ansiedade aterradores" depois da separação, e que foi esse o trigger que a levou praticar exercício físico com regularidade e a adotar uma nova, o que culminou na perda de mais de 50kg em apenas dois anos.Ainda sobre o divórcio, Adele disse que a vergonha advinha, também, de o facto de o seu pai ter saído de casa quando ela tinha apenas 2 anos. "Tenho estado obcecada com uma família nuclear toda a minha vida porque nunca vim de uma (...) Desde muito jovem [eu] prometi a mim mesma que,, ficaríamos juntos. E eu tentei durante muito, muito tempo". Adele confessa ter percebido queestava sem futuro quando fez um teste de personalidade numa revista. Adele salientou que ainda ama Konecki, mesmo que já não esteja "apaixonada" por ele. O casal ainda vive em frente um do outro em Los Angeles, e continua a cuidar do seu filho,, em conjunto.A atriz acabou por reconciliar-se com o pai, Mark Evans, três anos antes de este morrer, vítima de cancro, durante a pandemia.. "Os seus favoritos eram todos os meus favoritos, o que foi espantoso", disse Adele a Winfrey, "e ele estava orgulhoso de mim." "Por isso foi muito, muito curativo [e] quando ele morreu, foi literalmente como se a ferida tivesse fechado".Transmitido na estação norte-americana CBS, o especial de duas horas com a entrevista a Adele contou ainda com outras revelações e reflexões quanto ao êxito - que considera inexplicável -"Penso que, como pessoa, não tenho o que a minha música tem (...) É selvagem, e eu acho que não sou assim tão profunda na vida real", disse, entre gargalhadas. ". para serem lembradas de que não estão sozinhas."Nos últimos dois anos, Adele tem sido alvo de especulação e curiosidade por causa da sua recente perda de peso. A. Depois de reparar que esta diminuia com as idas ao ginásio, ela começou a ir todos os dias.Winfrey recordou as suas próprias experiências de perda de peso, e como algumas pessoas se sentiram "perturbadas" e "abandonadas" quando fez a sua primeira dieta.Sugerindo que tinha ouvido comentários semelhantes, Adele respondeu: ". Ou sou demasiado grande ou demasiado pequena, ou sou sexy ou não sou.""Mas não é minha função validar o que as pessoas sentem em relação ao seu corpo. Sinto-me mal por ter feito alguém sentir-se horrível sobre si próprio - mas não é essa a minha função. Estou a tentar resolver a minha própria vida", afirmou.