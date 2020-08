A razão pela qual Cameron Diaz deixou de ser atriz

Cameron Diaz não trabalha no grande ecrã desde 2014, depois de ter entrado elenco do remake Annie. Em conversa com Gwyneth Paltrow para as "In Goop Health: The Sessions", as sessões que Paltrow organiza no seu famoso site – o Goop – a atriz revelou que queria deixar a sua vida de estrela de Hollywood para se focar nela própria e ser "uma adulta normal".

Em 2019, houve rumores que Diaz ia desistir da carreira, no entanto, esta clarificou que não se ia afastar para sempre, mas que não sentia necessidade de voltar ao "set", por enquanto, e a sua posição mantém-se.

Durante as sessões, Cameron Diaz expressou que, enquanto atriz, não tinha tempo para nada porque trabalhava à mercê da equipa de gravação, 12 horas por dia, durante meses, e que por isso, queria tomar outro rumo na sua vida. Em conversa com Paltrow, desabafou: "os atores são infantilizados. Metem-nos numa posição em que tudo é tratado por nós."

Apesar de não ter feito parte de nenhum projeto cinematográfico desde 2014, a atriz escreveu dois livros, lançou a sua gama natural de vinhos Avaline e é bastante ativa na sua conta de Instagram. Cameron sente-se "em paz", por poder viver como uma adulta normal e poder controlar a sua vida.

Diaz iniciou a sua carreira aos dezasseis anos como modelo, e estreou-se na capa da Seventeen. Com apenas 21 apareceu no filme que catapultou a sua carreira como atriz, A Máscara (1994), ao lado de Jim Carrey. A sua carreira foi sempre bastante bem sucedida, tendo participado também no filme O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997), com Julia Roberts e, em 1998 foi a protagonista no filme Doidos por Mary.

Conheceu o seu marido Benji Madden, (músico e integrante da banda Good Charlotte) em 2014 e casaram no ano seguinte. No início deste ano, o casal teve a sua primeira filha, Raddix. Apesar da sua posição em relação à sua carreira e não ter saudades de ser atriz, esta afirma que não descartou completamente a hipótese de voltar ao mundo de Hollywood.