Família real revela fotografia inédita no dia em que a rainha faria 97 anos

A 21 de abril a rainha Isabel II faria 97 anos. Para lembrar o aniversário da monarca, que faleceu em abril passado, a conta oficial dos príncipes de Gales, Kate e William, publicou uma fotografia nunca vista. "Esta fotografia - mostrando-a com alguns dos seus netos e bisnetos - foi tirada em Balmoral no verão passado", lê-se na legenda.



Também o Palácio de Buckingham lembrou a data, escrevendo: "Hoje lembramos a incrível vida e legado de Sua Majestade a rainha Isabel II, no que seria o seu 97º aniversário (...) Quando Sua Majestade nasceu, em abril de 1926, a princesa Isabel e sua família não esperavam que um dia ela se tornasse rainha. Após a abdicação de seu tio, o rei Eduardo VIII, em 1936, seu pai ascendeu ao trono. Quando o rei George VI morreu em fevereiro de 1952, a princesa Isabel tornou-se rainha Elizabeth II quando ela tinha apenas 25 anos. Sua Majestade passou a ser o monarca com reinado mais longo da Grã-Bretanha - o único na história a celebrar um Jubileu de Platina."