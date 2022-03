Por dentro da mansão de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Estiveram juntos apenas dois anos, entre 2002 e 2004 e chegaram a anunciar o noivado, mas 18 anos depois da seperação chegou uma segunda oportunidade para o casal. Jennifer Lopez e Ben Affleck, novamente um casal desde julho de 2021, decidiram agora comprar uma mansão em Bel Air, Los Angeles.

Exterior Foto: Zillow

Lopez e Affleck, agora com 51 e 48 anos respetivamente, já têm várias propriedades de luxo. A cantora conta com uma outra residência em Bel Air, avaliada em 25 milhões de euros, que adquiriu há alguns anos, e é igualmente coproprietária de um imóvel avaliado em 18 milhões de euros em Nova Iorque. Relativamente ao ator e pai de três filhos, Affleck, conta com uma mansão avaliada em 17 milhões de euros também em Los Angeles e outra no estado de Geórgia.

Sala de cinema e de estar Foto: Zillow

A nova casa do casal promete ser ainda mais luxuosa que as anteriores. Construída em 1930 e desenhada pelo arquiteto Paul Williams, embora tenha sofrido grandes modificações nas quase nove décadas desde então. Esta propriedade com cerca de 2000 metros quadrados fica em frente à entrada principal do luxuoso Bel Air Country Club. A luxuosa residência em forma de "L" tem dez quartos, dezassete casas de banho, uma casa de hóspedes separada e quatro cozinhas.

Cozinha Foto: Zillow

A deslumbrante mansão de três andares dispõe de uma sala de cinema, adega, sala de imprensa, ginásio e uma "suite de segurança privada" que pode acomodar um guarda-costas a tempo inteiro. No exterior, uma enorme piscina rodeada por grandes e exuberantes jardins e algumas lareiras ao ar livre.