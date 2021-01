Jennifer Lopez tira toda a maquilhagem para receber 2021

Jennifer Lopez está pronta para 2021 e quer que o mundo saiba disso. Cheia de boas energias, a artista quis mostrar nas redes sociais como veio ao mundo. Ou quase, vá.

No último sábado, 2, a cantora partilhou na sua conta de Instagram a sua rotina de cuidados de rosto, promovendo ao mesmo tempo a sua marca de beleza homónima, a JLo Beauty. No vídeo aparece com um robe de seda dourado e brilhante – que mais poderia ser? – e lança uma pergunta: "Estão todos prontos para lavar 2020?"



como raramente a vemos. Começa com um cleanser, que afirma deixar a pele com um certo glow no final; de seguida aplica um sérum fresco, que confessa ter sido reformulado mais de 20 vezes (o produto restante aplica nas mãos) e termina com o creme de noite. Tudo novidades da sua linha de rosto criteriosamente pensada, onde nem a sumptuosidade do packaging foi deixada ao acaso.

Para a artista e empresária, a missão da marca de beleza JLo Beauty, anunciada no verão passado, é clara: devemos sentir-nos na nossa própria pele, sem filtros adicionados.

"(…) Não consigo acreditar que JLo Beauty está disponível. Levei anos para a concretizar e finalmente está aqui. Foram centenas de rondas de teste dos produtos e fórmulas… Tudo para garantir que criamos os produtos perfeitos para conseguir aquele glow. Estou muito orgulhosa do que fizemos e sei que vão adorar (…)".