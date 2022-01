Por dentro da mansão milionária de Adele em Los Angeles

Adele terminou 2021 em grande e tudo indica que 2022 será ainda melhor. Após o lançamento do álbum 30, o primeiro em seis anos, e do single Easy on me dar a volta ai mundo, a cantora prepara-se agora para aumentar a sua carteira de investimentos, comprando uma nova casa em Beverly Hills, EUA.

Quarto Foto: Westside Estate Agency

Bar Foto: Westside Estate Agency









De acordo com o diário The Times, a cantora britânica já se havia queixado dos preços do imobiliário em Londres. Agora, segundo o mesmo jornal, Adele prepara-se para pagar pouco mais de 44 milhões de euros pela mansão renovada por Sylvester Stallon, originalmente posta a venda por quase 100 milhões de euros. O ator mudou-se com a família para a Flórida.

Cozinha Foto: Westside Estate Agency

Sala de estar Foto: Westside Estate Agency









Com mais de 1700 m2, a casa conta com seis quartos e nove casas de banho. A suíte principal tem uma sauna e um escritório virado para o exterior. Há ainda uma sala de estar virada para Rodeo Drive, um ginásio e uma sala de cinema.

Sala de estar Foto: Westside Estate Agency

Sala de estar Foto: Westside Estate Agency

Sala de cinema Foto: Westside Estate Agency

Escritório Foto: Westside Estate Agency











No exterior, as imagens mostram uma espaçosa piscina infinita, um spa e um campo de golfe. Ao lado da casa principal, encontra-se ainda um anexo com dois andares e uma cozinha pronto para convidados.