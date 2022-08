Os três vestidos de noiva de Jennifer Lopez

Após cerca de vinte anos separados, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a estar noivos. Antigos namorados, as estrelas de Hollywood deram finalmente o nó no passado 20 de agosto numa luxuosa cerimónia em Riceboro, Geórgia, na propriedade de Affleck.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vogue (@voguemagazine)

Para a cerimónia de vários dias, a cantora usou três vestidos Ralph Lauren personalizados exclusivamente para a ocasião. Mais de mil lenços de bolso e 500 metros de tecido foram transformados em folhos e cosidos à mão na saia do primeiro vestido, uma versão de um design clássico de gola alta de Ralph Lauren. Para acompanhar o estilo romântico da saia, as mangas com folhos caíam fluidas. A abertura nas costas acrescentava um toque moderno ao look, finalizado com um longo véu. O grande momento foi seguido por um cocktail e um grandioso jantar entre amigos e família, sem esquecer a música ao vivo e o espetáculo de fogo de artifício.

Vestido de noiva Ralph Lauren de Jennifer Lopez Foto: Ralph Lauren

Mais tarde, a cantora deslumbrou novamente com uma intricada peça recheada de pérolas junto ao pescoço e a cair pelos ombros em cascata, todas bordadas à mão, e com cristais Swarovski. O último conjunto contava com outro corte de sereia também adornado com cristais Swarovski, com destaque para o capuz irreverente de organza.

Vestido de noiva Ralph Lauren de Jennifer Lopez Foto: Ralph Lauren

Vestido de noiva Ralph Lauren de Jennifer Lopez Foto: Ralph Lauren

Tal como a noiva e os restantes convidados, também os cincos filhos de Jennifer Lopez e Ben Affleck (fruto de casamentos diferentes) usaram criações do designer.