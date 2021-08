Príncipe Harry faz malabarismos e torna vídeo de Meghan viral

"É o meu 40º aniversário e tive uma ideia", começa por dizer Meghan Markle enquanto Melissa McCarthy tenta adivinhar o que poderá ser - uma sessão fotográfica, tatuagens de melhores amigas, uma festa num iate? Nenhuma das hipóteses anteriores.

"Pedi a 40 amigos, ativistas, atletas, artistas e líderes mundiais que me ajudem a iniciar uma grande iniciativa ao contribuírem com 40 minutos do seu tempo para ajudarem a orientar mulheres desempregadas a voltarem ao mercado de trabalho", explica Meghan, ao que Melissa responde brincalhona: "Sim, quarenta vezes sim".

Imagens do vídeo de Meghan Markle e Melissa McCarthy Foto: @melissamccarthy

Mundialmente, dez milhões de mulheres perderam o emprego devido à covid-19, porque foram despedidas ou porque tiveram de ficar a cuidar de familiares.

Durante dois minutos, podemos ver o look descontraído e monocromático de Meghan, adornado simplesmente com dois colares referentes às constelações do zodíaco dos filhos, touro para Archie, de 2 anos, e Gémeos para Lilibet, de 2 meses. Além disso, temos a oportunidade de dar uma espreitadela ao que parece ser o escritório do casal na sua casa em Montecito, Califórnia.

O vídeo acaba com vários bloopers, um deles com o príncipe Harry a fazer malabarismos à janela..