Morreu o príncipe Philip, duque de Edimburgo

King Edward VII, em Londres, eno castelo de Windsor desde dia 16 de março, depois de ter estado um mês internado devido a um cirurgia cardíaca.

A notícia de que omorreu hoje, aos 99 anos, foi avançada pela. O duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II e pai do príncipe Carlos, Philip tinha saído há pouco tempo do hospitalA notícia foi confirmada pelo conta oficial da família real no Instagram,com uma fotografia que homenageia Philip, a preto e branco. Na legenda, lê-se: "É com profundo pesar que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte do seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Philip, duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo para lamentar a sua perda."