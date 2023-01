Harry recorda luta violenta com William. "Não precisas de contar à Meghan"

Em Spare (Na Sombra, em português), obra biográfica de Harry, o filho mais novo de Diana e Carlos III, revela um episódio em que o seu irmão William o terá atacado fisicamente em 2019 na Nottingham Cottage, onde Harry vivia antes de abdicar das suas funções reais, segundo o jornal The Guardian, que teve acesso a um excerto do livro.

O confronto terá começado com uma simples discussão, na qual William chamou Meghan de "difícil" e "rude", mas terá escalado para algo mais violento. "Aconteceu tudo tão rápido. Tão rápido. Ele agarrou-me pelo colarinho, arrancou-me o colar e atirou-me ao chão. Caí na tigela do cão, que se partiu nas minhas costas, os pedaços a cortarem-me. Fiquei ali por um momento, atordoado, então levantei-me e disse-lhe para sair", escreve o duque de Sussex.

Harry diz que o irmão foi ter consigo para falarem sobre o seu relacionamento com Meghan Markle e os problemas com a imprensa, mas que o que se sucedeu foram insultos e William a queixar-se da norte-americana. "Estás a repetir a narrativa da imprensa, esperava melhor de ti", terá dito o irmão mais novo ao herdeiro da Coroa, que não se conseguia manter "racional", pelo que continuaram a gritar um com o outro. A certo ponto, William terá afirmado que estava apenas a tentar ajudá-lo, ao que este terá retorquido com "estás a falar a sério? É isso que chamas a isto? Ajudar?".

Príncipes William e Harry em 2018. Foto: Getty Images

Momentos antes da discussão se tornar física, Harry terá dado um copo de água a William para tentar acalmar a situação, mas sem efeito. O irmão mais velho terá inclusive pedido ao mais novo que lhe batesse de volta, como faziam em criança, mas o marido de Meghan recusou-se a fazê-lo. Mais tarde, William terá voltado para pedir desculpas pelos sucedido, embora, numa reviravolta, tenha acrescentado que nada disto teria de ser contado a Meghan. "O facto de me teres atacado?", perguntou. "Eu não te ataquei", respondeu William.



Segundo o diário britânico, os sentimentos sobre a posição de Harry enquanto substituto de William estão minuciosamente relatados em Spare (que em inglês significa sobressalente), começando pela história do seu nascimento, em que Carlos terá dito a Diana: "deste-me um herdeiro e um substituto - o meu trabalho está feito!".