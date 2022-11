O romance secreto do príncipe Harry com uma mulher 13 anos mais velha

Quando descobriu que o príncipe Harry, de 38 anos, falava sobre as suas conquistas passadas no livro autobiográfico Spare (que deverá ser publicado em janeiro de 2023), Catherine Ommanney, de 50 anos, não hesitou em contar a sua parte da história. A antiga estrela do reality show The Real Housewives of D.C revelou ao jornal The Sun os detalhes do romance fugaz - apenas durou um mês, em 2006 - com o príncipe Harry, que na altura tinha 21 anos.

"Duvido que eu esteja no livro de Harry porque um príncipe não pode fugir com uma mãe de 34 anos com duas filhas", começou por dizer, referindo-se ao memoir. Tudo terá acontecido em 2006, após Ommanney separar-se do primeiro marido. Conheceram-se no Art Bar em Londres, através de amigos que tinham em comum no ramo imobiliário. Harry estava a usar um chapéu ao estilo australiano o que fez Ommanney rir e brincar com ele sobre o assunto. "Acho que ele não estava habituado a que as pessoas falassem com ele assim, em jeito de provocação, e mal começámos a conversar foi como se não houvesse mais ninguém na sala".

Eram cerca de onze da noite quando deixaram o bar e se dirigiram para a discoteca Eclipse em Kensington, afirmou Ommanney. Foi uma noite em que Harry se comportou de uma forma ligeiramente infantil, explicou, tendo sido repreendido por pôr um pano frio na cabeça da jovem. Antes de darem a noite por terminada, o casal ter-se-á refugiado na casa de um amigo. "Começámos a brincar como adolescentes. Entrámos no banho com as roupas vestidas e um dos nossos amigos tirou-nos uma fotografia", contou à mesma publicação. Mas foi na cozinha que "ele me agarrou pela cintura" e "me deu o beijo mais incrível e apaixonado que já experimentei na vida. Fiquei absolutamente sem palavras".

O casal encontrou-se mais algumas vezes até a relação ter "caído nas mãos" dos meios de comunicação e, como consequência, terminar. Recorde-se que o romance aconteceu em 2006 e que Harry namorou com Chelsey Davy, com algumas pausas pelo meio, entre 2004 e 2011.

O atual marido de Meghan Markle e Catherine Ommanney encontraram-se de novo, por coincidência, num jogo de pólo em 2009. "Sem querer ser arrogante, penso que ambos gostávamos muito um do outro, apesar de ele ser demasiado novo para mim", disse. "Se ele não fizesse parte da realeza e fosse talvez dez anos mais velho, seria o meu homem ideal".