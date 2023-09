Sara Matos: “Sempre que posso ser Sara, gosto de andar ao natural e deixar a minha pele descansar."

Qual é o segredo de uma pele bonita e saudável?

Na minha opinião, é uma skincare cuidada e beber bastante água.



Faz desporto com regularidade. Como encontrar serenidade na rotina, sendo mãe e uma profissional com muitos projetos?

É tudo uma questão de planeamento. Para mim é tão importante marcar os meus treinos, o tempo para mim, tal como os compromissos profissionais. Tenho a minha agenda muito bem planeada e dessa forma consigo encontrar a serenidade e equilíbrio.



Que truque de maquilhagem era o seu preferido em adolescente, e agora?

Sendo honesta, nunca tive muito jeito para me maquilhar, nem sou grande fã. A minha profissão exige estar sempre maquilhada e a interpretar outras vidas. Sempre que posso ser Sara, gosto de andar ao natural e deixar a minha pele descansar.

Sara Matos revela os seus segredos de beleza. Foto: O Boticário

Qual é o elemento de beleza que não pode faltar na carteira e porquê?

O que não pode faltar na carteira é o protetor solar, que uso todos os dias mesmo no inverno. É muito importante proteger a pele o ano todo dos raios UV e é uma daquelas coisas que pode ficar esquecida assim que o calor vai embora, mas que nunca dispenso. A pele tem memória e ao longo do tempo é um espelho do nosso estilo de vida.



Teve algum ensinamento por parte de um familiar sobre como cuidar da pele?

Sim, foi-me sempre transmitida a importância de limpar e hidratar a pele, tanto ao acordar como ao deitar. Mesmo nos dias mais agitados, estes passos são essenciais: desmaquilhar, limpar a pele e hidratar.



Qual é o segredo de um perfume impactante?

Para mim um perfume impactante é aquele que te faz sentir bem, confiante, que seja intenso. Aquele perfume que quando passas a pessoa sente o cheiro e o associa automaticamente a ti. É isto que sinto com o perfume Lily do Boticário.

Que tendência de maquilhagem nunca usaria?

Não sou fã de usar maquilhagem no meu dia-a-dia, em personagem e em contexto profissional acho que usaria tudo, sou bastante camaleónica.

A atriz é rosto da campanha. Foto: DR