Outubro Rosa: um mês dedicado à prevenção

O movimento conhecido como "Outubro Rosa" teve origem nos Estados Unidos na década de 90 do século passado e representa uma campnha de sensibilização que tem como princpial objetivo alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama, bem como do cancro do colo do utero, que recentemente também ganhou mais atenção por parte das campanhas de sensibilização. Durante este mês, a cor rosa é utilizada em todo o mundo como um símbolo de solidariedade com as mulheres que enfrentam esta doença, servindo tanto para gerar awareness como para apoiar a investigação na area.

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) uma em cada oito mulheres poderá vir a enfrentar o cancro da mama. Este tipo de cancro é o mais comum nas mulheres, no entanto, é importante salientar que não afeta exclusivamente o sexo feminino, uma vez que aproximadamente um em cada 100 é desenvolvido em homens.

A LPCC convida a comunidade a unir-se a este movimento promovendo ações solidárias ao longo do mês de outubro, destacando-se três efemérides importantes neste período: 13 de outubro - Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, 15 de outubro - Dia da Saúde da Mama e 30 de outubro - Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

ISDIN

A ISDIN, laboratório internacional de referência em fotoproteção e dermatologia, une-se pelo sexto ano consecutivo ao iMM-Laço Hub, um instituto de investigação dedicado a maximizar o apoio e a promoção à Investigação do Cancro da Mama. ISIDIN desafia as pessoas a gravarem um pequeno vídeo, que explique o passo-a-passo dos auto-exames. Posteriormente, a marca irá compilar tudo num só e divulga-lo nas redes sociais. É de destacar que por cada comentário no vídeo, a ISDIN doará €1 ao iMM Laço Hub. A marca realizará, paralelamente, uma campanha de donativo, em que por cada unidade vendida da gama ISDIN Woman, €1 reverte para o iMM-Laço, como contributo para a investigação do cancro da mama (de 1 a 31 de outubro).

ISDN Foto: DR

Mango

A Mango, conhecida marca espanhola de vestuário, colabora, pelo sexto ano consecutivo, com a Fundação FERO, uma organização dedicada à investigação oncológica. A marca lança uma coleção solidária, cujos lucros serão doados integralmente à fundação para a investigação desta doença, tendo como destaque as mulheres que foram submetidas a uma mastectomia.

Coleção Especial da Mango Foto: DR

MO X IPOPorto

A MO, que integra o grupo Sonae, colabora, pelo quinto ano consecutivo, com o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, pela iniciativa solidária Movimento Rosa, com o objetivo de consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. Ao comprar o porta-chaves "Dois corações num só", desenvolvido especialmente pela causa, estará a ajudar o IPO Porto.

Chaveiro MO X IPO Porto Foto: DR

El Corte Inglés

O El Corte Inglés assinala o "Outubro Rosa" com diversas inciativas. A partir do dia 13 de outubro, e até dia 30, as lojas físicas e online, apresentam dezenas de produtos cujas vendas revertem com €1 para a LPCC. Além da doação, as fachadas do El Corte Inglés em Lisboa e Gaia Porto estarão iluminadas de cor-de-rosa, como já é tradição, num gesto simbólico de apoio à luta contra esta doença. É de salientar também que, o El Corte Inglés continua, anualmente, a comprar os laços cor-de-rosa que são usados, de forma voluntária, pelos colaboradores.