Makeup excessiva ou intervenção estética? Gwen Stefani irreconhecível

Gwen Stefani foi uma das mais recentes convidadas do programa de televisão Late Night with Seth Meyers, no passado 8 de setembro. Embora a cantora de Don’t Speak tenha habituado os fãs aos seus visuais excêntricos, ao longo dos anos de carreira, nada poderia prepará-los para o seu mais recente look.

Para o programa, a artista de 52 anos optou por usar um top preto, bastante decotado, com compridas mangas roxas, estilo collants de rede, que apenas deixavam à mostra as unhas compridas. O cabelo, liso e platinado, foi deixado solto. Mas o que surpreendeu realmente os internautas foi o rosto de Stefani:a cantora parece ter recorrido cirurgias plásticas.

Gwen Stefani num concerto na California, outubro de 2009 Foto: Getty Images

"O que se passou com o rosto dela?", "Para com as cirurgias", "Esperem…quem é essa?" ou "Ela não se parece com a Gwen Stefani dal qual me lembro" foram alguns dos comentários deixados no Instagram do programa norte-americano. Enquanto alguns utilizadores não reconheceram de imediato a artista, outros apelaram a que esta pusesse um fim aos procedimentos estéticos, chegando até a compará-la com a Madonna.