Renée Zellweger irreconhecível. A pressão para se ser perfeita o tempo todo

que detalha o assassinato de Betsy Faria em 2011 e a condenação de Pam Hup

A atriz de 52 anos é a capa da mais recente edição da Harper's Baazar, de abril de 2022, que conta também com uma longa entrevista centrada nos papéis da sua vida. Ao longo dos anos, a estrela de cinema tem sido alvo de controvérsia em torno da sua aparência - sobretudo quando em 2014 apareceu na passadeira vermelha de um evento irreconhecível, o que levou o mundo e os fãs a especular se tinha sido submetida a uma cirurgia estética. Mais tarde, em 2019, a atriz falou sobre o trauma emocional que sofreu em resultado dos rumores, e como as questões do avanço idade ainda a perturbam. Nessa altura, numa entrevista à estação de rádio norte-americana SiriusXM, Zellweger recordou um caso em que ouviu pessoas a discutir a sua aparência enquanto viajava no comboio."[As pessoas] falavam de Hollywood e de como as mulheres de Hollywood são 'tão tontas, especialmente a Renée Zellweger. Como poderia ela fazer isso? Porque iria ela fazer uma cirurgia no rosto como se não soubéssemos?", disse Zellweger, sobre aquilo que ouviu sobre si.Nesta entrevista particular à publicação americana não toca no assunto das cirurgias estéticas ou plásticas, mas as fotografias mostram uma Renée Zellweger cada vez mais diferente daquela que conhecemos nos primórdios da sua carreira. A entrevista é centrada na carreira, sobretudo na série de crime The Thing About Pam () mas outros mais antigos, como o papel de mãe solteira Dorothy Boyd em Jerry Maguire, como a icónica todas as mulheres Bridget Jones em três filmes, ou como a vilã Roxie Hart em Chicago. Entre outras coisas, falou sobre a pandemia e como viveu estes últimos anos, profissional e pessoalmente.