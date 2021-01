Demi Moore, Renée Zellweger ou Nicole Kidman. Rostos (quase) irreconhecíveis

Foto: Getty Images 1 de 24 Demi Moore, 2015 Foto: Getty Images 2 de 24 Demi Moore, 2021 Foto: Getty Images 3 de 24 Nicole Kidman, 1989 Foto: Getty Images 4 de 24 Nicole Kidman, 2020 Foto: Getty Images 5 de 24 Renée Zellweger, 2006 Foto: Getty Images 6 de 24 Renée Zellweger, 2019 7 de 24 Meg Ryan, 2005 Foto: Getty Images 8 de 24 Meg Ryan, 2018 Foto: Getty Images 9 de 24 Blake Lively, 2005 Foto: Getty Images 10 de 24 Blake Lively, 2018 Foto: Getty Images 11 de 24 Kim Kardashian, 1996 12 de 24 Kim Kardashian, 2018 Foto: Getty Images 13 de 24 Kylie Jenner, 2010 Foto: Getty Images 14 de 24 Kylie Jenner, 2018 Foto: Getty Images 15 de 24 Jane Fonda, 2001 Foto: Getty Images 16 de 24 Jane Fonda, 2018 Foto: Getty Images 17 de 24 Gisele Bündchen, 2019 Foto: Getty Images 18 de 24 Gisele Bündchen, 1999 Foto: Getty Images 19 de 24 Mary-Kate e Ashley Olsen, 2004 Foto: Getty Images 20 de 24 Mary-Kate e Ashley Olsen, 2014 Foto: Getty Images 21 de 24 Kate Moss, 1990 Foto: Getty Images 22 de 24 Kate Moss, 2021 Foto: Getty Images 23 de 24 Melanie Griffith, 1984 Foto: Getty Images 24 de 24 Melanie Griffith, 2019

Retardar os efeitos do envelhecimento? Voltar a um rosto jovem? É uma questão meramente estética ou vai mais além? Só quem se submeteu a tratamentos de rejuvenescimento facial (diga-se que nem todos têm um resultado bem sucedido) saberá.está entre as mais recentes celebridades que decidiram intervir no rosto através da cirurgia estética. Na sua última aparição - desfilou para a Fendi, ao lado de Kate Moss e Naomi Campbell - a atriz e supermodelo surgiu com as feições do rosto visivelmente alteradas. Mas a lista de celebridades que se submeteram a cirurgias estéticas é longa, vai de, deEm The Undoing, a série da HBO que junta Nicole Kidman a Hugh Grant, a atriz tem o rosto visivelmente transformado, embora esta não seja a primeira vez aque a atriz recorreu a este procedimento.Conheça a lista de nomes que ficaram quase irreconhecíveis, abaixo.