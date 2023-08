Onde esteve Madonna, para celebrar o seu aniversário em Lisboa?

Hoje é dia de festa no mundo da cultura pop, já que um dos seus maiores símbolos completa 65 anos. São 65 anos, com mais de 40 de carreira. Falamos de

Madonna, ao lado do filho Rocco, que celebrou o seu aniversário também em Lisboa. Contou até com um bolo no formato de uma guitarra portuguesa. Foto: Instagram|@madonna

Lourdes Leon, David Banda, Mercy James e as gémeas Estere e Stella, além de Rocco).

Madonna em plena Alfama. A cantora colocou nesta story as bandeirinhas portuguesas. Foto: Instagram|@madonna

As filhas gémeas Estere e Stella, adotadas por ela no Malawi. Foto: Instagram|@madonna

em filmes como Evita (1996), com o qual venceu o prémio de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical nos Golden Globes de 1997.

sempre gostou de causar impacto, principalmente nas suas apresentações ao vivo. Foi em 2003 que, no palco dos MTV Vídeo Music Awards, beijou Britney Spears e Christina Aguilera no fim de Like a Virgin e o momento é recordado até hoje. Já e

O polémico momento dos MTV Video Music Awards em 2003 Foto: Getty Images

A vida pessoal também tem sido feita de altos e baixos, tendo tido relacionamentos que se tornaram públicos e outros nem tanto. Casou duas vezes: a primeira com o ator Sean Penn, entre 1985 e 1989, e a segunda com o cineasta Guy Ritchie, entre 2000 a 2008.

A imagem com que surgiu em fevereiro deste ano, nos Grammy Awards, e que provocou uma onda de críticas à sua imagem. Foto: Getty Images

, quecom cerca de, na passada segunda-feira (14 de agosto). A cantora terá vindo paramais velho,, que completouno dia 11 de agosto. Rocco é fruto da relação com o realizador britânicoEntretanto, a rainha da pop, que estará, em Lisboa, também jácom um grupo restrito de amigos, que inclui os seusSegundo consta, este primeiro jantar festivo contou com uma decoração especial que incluíae com ada fadista portuguesaAliás, pode ver-se na conta oficial de Instagram da cantora, onde já publicou. Percebe-se que muitas das fotografias foram captadas no interior do hotel, onde se encontra instalada, e nas ruas de. Nelas, surgem também os filhos.A ligação decomnão é de agora. A artista, onde ficou a viver até 2020 e onde preparou o álbum. A última vez que atuou em Lisboa foi em janeiro de 2020, com a, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas. A digressão Madame X, e o álbum que lhe serviu de mote, foram assumidamente, criativamente,nos anos anteriores, onde contactou com a cultura lusófona e latina.Madonna, em, no Michigan (EUA). Começou anos, tendo o seu primeiro grande sucesso sido o tema, e até hoje, já vendeu. Atem, na verdade, sido carregada de variadíssimos sucessos, que chegam mesmo a extrapolar o mundo da música. Otambém tem marcado a vida da cantora, tendo participadoA vida de artista conta também com bastantes. Elam 2015, atuou no intervalo do, naquela que foi uma das atuações mais vistas e aplaudidas de sempre.Entretanto, nos últimos anos, pós-pandemia, tem sido, com muitas críticas nas redes sociais em relação à sua imagem, sobretudo por parte dos fãs que consideram que a cantora se tornou. São bastante óbvias asque Madonna tem efetuado, ela própria não o esconde, mas tem tem conseguido contornar tudo isso, continuando a encher salas de espetáculos.De recordar que Madonna foi obrigada a adiar, recentemente, a sua tournée, devido a uma, mas entretanto já, mantendo as datas em Lisboa. Adeveria ter arrancado em julho no Canadá e nos Estados Unidos, com concertos até outubro, mas com o reagendamento a nova digressão arranca na, mais concretamente em, a. Em, será a vez de, mais propriamente nos dias 6 e 7, na Altice Arena.Para já, aguardam-se os próximos episódios desta estadia festiva em Lisboa, que se julga ser até ao próximo fim-de-semana.