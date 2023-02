Porque se comenta o rosto de Madonna nos Grammy Awards?

John Paul Gaultier. Madonna sempre foi muito dona do seu próprio estilo."Estão prontos para um pouco de controvérsia?", começou por dizer. "Eis o que aprendi depois de quatro décadas na indústria da música. Se vos chamam de chocante, escandalosa, problemática, provocadora ou perigosa, é porque estão a fazer algo bem. Estou aqui para dar graças a todos os rebeldes que estão a forjar um novo caminho e a ser 'queimados' por causa disso."







Madonna na 65ª edição dos Grammy Awards em Los Angeles, 6 de fevereiro. Foto: Getty Images

Uma mensagem bonita e de esperança, mas que passou um pouco despercebida, uma vez que o público estava concentrado no rosto "alisado" de Madonna. Nas redes sociais, foram vários os internautas a comentar a falta de rugas da cantora. "Ela precisa de parar com as cirurgias plásticas e abraçar o processo de envelhecimento. Está praticamente irreconhecível a este ponto", escreveu um. "O que é que a Madonna fez a si própria?", escreveu outro.

Madonna em 2012. Foto: Getty Images

rinoplastia ao nariz, injeções de botox em várias zonas do rosto, como na testa, bochecas e pés de galinha, lifting de sobrancelha e procedimentos na área do maxilar. Intervencionada ou não, Madonna prova que a atitude encerra o assunto e mostra que lida com o envelhecimento como quer e bem lhe apetece. Como, aliás, deve ser. Ehsan Ali ao site Page Six no final do ano passado. Especula-se que Madonna também tenha feito umaao nariz, injeções deem várias zonas do rosto, como na testa, bochecas e pés de galinha,e procedimentos na área do maxilar. Intervencionada ou não, Madonna prova que a atitude encerra o assunto e mostra que lida com o envelhecimento como quer e bem lhe apetece. Como, aliás, deve ser.

A cerimónia de entrega de prémios Grammy Awards, decorrida em Los Angeles no passado 5 de fevereiro, foi marcada por(como o da Beyoncé e de Kim Petras),, mas também, claro, pelos looks arrojados dos artistas Quando subiu ao palco, todos os olhos estavam postos em Madonna , que surpreendeu os fãs ao apresentar a atuação de Sam Smith e Kim Petras. Aos 64 anos, a rainha da pop mostrou-se com um fato preto pouco convencional, tranças no cabelo, meias de rede e saltos altos de plataforma. Nada disto é muito surpreendente. Afinal, falamos da mesma pessoa que iconizou o "sutiã cone" do designerEm 2012, a estrela disse que não era contra procedimentos estéticos, mas que era "absolutamente contra discutir sobre o mesmos", segundo o britânico The Mirror. Mas mesmo sem falar sobre o assunto abertamente, os especialistas apostam firmemente no caso. "Ela fez de certeza um", concluiu o médico