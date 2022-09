Como Jennifer Aniston ajudou Brad Pitt a lançar a sua nova linha de beleza

Brad Pitt é o mais recente nome a juntar-se ao clube de celebridades com linhas de Beleza. O ator acaba de lançar ‘Le Domaine’ –‘domaine’ refere-se à vinha que inspirou o desenvolvimento da marca, que fica na Provença, sudoeste de França, onde o ator tem casa - uma marca de produtos vegan e sem género, que inclui apenas três passos: limpeza, sérum e creme.

Convidada a visitar a casa e propriedade de viticultura de Pitt, a editora de beleza da Glamour, Camila Kay, perguntou-lhe se alguma das suas mulheres ou namoradas lhe tinha confessado algum segredo de beleza. O ator respondeu que "[Jennifer] Aniston está sempre a enviar-me produtos". A primeira mulher do ator tem a sua própria marca de cabelo, LolaVie, que Brad Pitt admite nunca ter utilizado.

Brad Pitt e Jennifer Aniston reencontraram-se nos 'Screen Actors Guild Awards', em janeiro Foto: Getty Images

O ator optou por não ser cara da própria marca, apesar de estar envolvido em tudo o que acontece ‘por detrás das câmaras’. Pitt mencionou em específico o império que a ex-namorada Gwyneth Paltrow criou: "adoro o que ela tem feito [com a Goop]", disse em entrevista à Vogue inglesa. "Tem sido um grande espaço criativo para ela". Aponta ainda que Paltrow foi provavelmente a primeira mulher que o fez lavar a cara duas vezes por dia.

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt, em 1997 Foto: Getty Images

Para chegar às fórmulas de Le Domaine, o ator e a sua equipa, que inclui o professor de enologia da Universidade de Bordeaux, Pierre-Louis Teissedre, investigaram a utilização de uvas para produtos faciais. O ator contou com a ajuda da família Perrin, conhecidos viticultores e parceiros de Pitt na produção de vinho do Château Miraval (que comprou com a ex-mulher, Angelina Jolie) e que agora é também o ponto de partida das fórmulas da sua marca.

Pitt já tinha sido convidado por várias marcas para criar uma linha de Beleza, mas nenhuma ofera lhe pareceu tão acertada como a de Pierre-Louis Teissedre.