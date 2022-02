Linda Evangelista mostra pela primeira vez rosto deformado. "Já não me olho ao espelho"

View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Numa entrevista exclusiva que deu à revista People, Linda Evangelista contou tudo sobre o procedimento estético que a deixou "brutalmente desfigurada" - e a batalha para recuperar a sua vida. Há uns meses, a ex-supermodelo partilhou nas redes sociais o inferno que viveu com uma clínica que deixou o seu rosto desfigurado, depois de uma reação adversa a um procedimento. A razão por que viveu em "reclusão" durante cinco anos.Evangelista, de 56 anos, contou como a dor emocional e física a tem assombrado nos últimos anos, depois de afirmar que fez sete sessões de CoolSculpting (um popular procedimento de "congelamento de gordura", aprovado pela FDA e promovido como uma alternativa não invasiva à lipoaspiração) - uma intervenção que a deixou "permanentemente deformada", nas suas palavras."Adorava estar nas passerelles. Agora tenho medo de me cruzar na rua com alguém que conheço", contou à revista semanal, em lágrimas. "Já não consigo viver assim, escondida e envergonhada. Já não conseguia viver mais nesta dor. Estou finalmente disposta a falar", disse.Entre outros detalhes, Linda começa por contar que três meses após os tratamentos começou a notar saliências estranhas na zona do queixo, coxas e soutien, tendo passado por fases várias: inchaço, endurecimento e entorpecimento."Eu própria tentei corrigir, pensando que estava a fazer algo de errado", diz Evangelista, e ela começou a fazer dieta e a fazer mais exercício. "Até que não estava a comer de todo. Pensei que estava a perder o juízo".A primeira vez que decidiu ir ao médico foi em junho de 2016, quando ele a diagnosticou com hiperplasia adiposa paradoxal (PAH), que é um efeito secundário raro que afeta menos de 1% dos doentes CoolSculpting, onde o processo de congelação faz com que o tecido adiposo afetado engrosse e se expanda." Ai começou a sua dura luta para restabelecer a imagem, algo que lhe terá provocado sequelas emocionais fortes, além das físicas.Depois de ter realizado uma primeira cirurgia corretiva para tentar travar a PAH, esta reincidiu em 2017. "Não fiquei nem um pouco melhor", diz. "As saliências eram saliências. E são duras. Se eu andar sem uma cinta ao usar vestido, sinto fricção ao ponto de quase sangrar." Evangelista diz que a sua postura também foi afetada porque já não consegue pôr os braços ao longo do corpo, pois estão disformes. "Acho que os designers não vão querer mais vestir-me, neste estado", desabafa. "Eu não me olho ao espelho", acrescenta. "Não pareço eu."A supermodelo diz ainda que uma das razões por que falou do seu problema abertamente, foi para alertar outros. "Espero poder libertar-me de alguma vergonha e ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação que eu", diz ela. "É esse o meu objetivo".