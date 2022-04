Chiara Ferragni revela luta contra o acne em fotografias inéditas

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ? (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni é uma das mulheres mais influentes do mundo. Começou por ser blogger, no The Blonde Salad, para hoje ser seguida por mais de 26 milhões de pessoas, na sua página de Instagram.Hoje, domingo, usou as redes sociais para falar de um problema de saúde que feta milhões de pessoas: o acne. "Durante a maior parte da minha vida adolescente/adulta, a minha maior insegurança física tem sido a minha pele: sempre tive manchas e acne e mostrar a minha pele, e quando a minha pele está inflamada é muito perturbador, para mim" começa por escrever a italiana, que há poucos dias partilhou a luta contra um cancro súbito com que o marido, o cantor Fedez, se deparou nas últimas semanas."Nos últimos 6 anos a minha pele mudou e ficou muito melhor: o que realmente me ajudou foi a equilibrar as minhas hormonas com inositol (totalmente natural), viver uma vida mais feliz e não pensar muito nisso. De vez em quando tenho "recaídas", e está tudo bem, eu fiz as pazes com a situação."Neste caso, parece ter sido o drama vivido junto do marido, o trigger para o stress, e consequentemente, para o acne. "No dia em que tivemos finalmente alta do hospital tive uma erupção cutânea muito má na parte direita do meu queixo: Culpo as minhas hormonas + obviamente um nível de stress super elevado. Podia ter evitado falar sobre isso e mostrá-lo, mas depois estava a pensar... Porque não haveria de falar sobre o assunto? Também temos de normalizar os maus dias da pele, e não ter a pressão para me sentir sempre perfeita."