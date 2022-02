"Fiz coisas no meu rosto que hoje nunca faria." Courteney Cox revela que se arrepende de colocar botox

Courteney Cox quem veio falar abertamente sobre como decidiu por fim às injeções de botox. Durante a promoção da série Shining Val, na qual é protagonista, a atriz de 57 anos revelou detalhes sobre a transformação a que se submeteu com a medicina estética.

caso Linda Evangelista parece ter dado abertura para outras supermodelos e atrizes falarem sobre a sua luta para travar os sinais da idade. Agora é

"Houve um tempo em que eu pensava, 'Oh, estou a mudar. Pareço mais velha.' E corri atrás [desse aspecto jovem] durante anos", revelou, numa entrevista ao The Sunday Times "Eu parecia muito estranha com injeções e [fiz] coisas no meu rosto que eu nunca faria agora (...) Houve um momento em que eu disse a mim mesma: 'Tenho que parar. É uma loucura'", afirmou.

A atriz falou ainda sobre a aproximação aos 60 anos, dizendo que agora se sente em sintonia com a idade, mesmo com algum constrangimento."É tão difícil ouvir ou dizer. Eu não posso acreditar nisso. Não há nada de errado em fazer 60 anos, eu simplesmente não consigo acreditar. O tempo passa tão rápido. Não há dúvida de que sou mais realizada, aprendi muito na minha vida – sobre o que apreciar, e como não desistir", disse, ainda. "Sinto-me jovem. Tenho muitos amigos na casa dos trinta e penso nisso, para mim, que temos a mesma idade."