Jennifer Grey, de Dirty Dancing, arrepende-se de operações ao rosto. "Já não sou eu própria"

Mais de três décadas depois de protagonizar Frances "Baby" Houseman no icónico filme Dirty Dancing, ao lado de Patrick Swayze, Jennifer Grey revela agora alguns dos acontecimentos que tiveram lugar após a estreia do romance musical, em 1987.

No livro de memórias que escreveu, intitulado Out Of The Corner - e que ficará à venda a partir de 3 de maio – a atriz norte-americana, de 62 anos, conta como lamenta ter-se sujeitado a uma rinoplastia, ou seja, uma operação plástica ao nariz, quando tinha 27 anos.

Jennifer Grey e Patrick Swayze numa festa após a visualização do filme 'Dirty Dancing', 1987 Foto: Getty Images

"Queria sair do meu canto. A história da minha vida que estava a contar a mim própria, sobre como cheguei aqui, não foi boa. Nem tudo foi verdade e não me dei conta de algumas decisões que tomei ao longo dos anos", confessou em entrevista à revista People, referindo-se às operações. Recorda que o "clique" de que algo não estava bem deu-se quando, já após uma segunda intervenção, o ator Michael Douglas não a reconheceu. "Foi a primeira vez que apareci em público e percebi que me tinha tornado invisível de um dia para o outro. Aos olhos dos outros, eu já não era eu. Perdi a minha identidade e a minha carreira".

Na obra, Grey explica que foi a própria mãe, Jo Wilder, que a incentivou a tomar a decisão drástica. "Estava tão zangada com a minha mãe por me dizer sempre que tinha de tratar do nariz. Quando era criança, eu era completamente anti-rinoplastia. Senti que estava mesmo a ceder".

Contudo, afirma que eventualmente compreendeu os seus motivos: "A minha mãe ama-me, sempre me amou, e foi pragmática porque disse-me ‘Sabes que mais? É demasiado difícil conseguir papéis. Vamos tornar isso mais fácil’." Esta era uma atitude comum para os pais de Grey, também atores, que se submeteram a cirúrgias plásticas nos anos 50.