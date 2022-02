20 segredos sobre Matilde Breyner contados num quarto de hotel

O que nunca usaria para uma gala



Curiosamente eu ia dizer lantejoulas, porque eu acho que toda a gente vai de lantejoulas nestas noites. E eu hoje vou com lantejoulas! Mas é fato.

A primeira memória que tem



É do campo, da primeira casa onde eu vivi com os meus pais, o cheiro da terra molhada.

O último livro que leu



Conversations with Friends, da Sally Rooney. Amei.

Um espetáculo que não esquece



Vem-me à cabeça o Sergei Polunin, que eu fui ver a Londres. Sai de lá lavada em lágrimas e foi assim um espéctaculo que me marcou.



O filme da sua vida



La vida de los peces, de Matías Bize.

A viagem que mais a marcou



Cada viagem que faço a Los Angeles. Talvez a primeira.

A maior superstição quando tem que falar em público



Não tenho. Entro em todo o lado com o pé direito.

Um destino a que quer voltar



Los Angeles.

Um objeto que carrega sempre



Um fio que eu tenho com uma ferradura de cavalo, prateado, que era de uma tia minha. Sinto mesmo que me dá sorte.

Uma música que a faz feliz



Love Birds, I want you in my soul.

Um cheiro que lhe traz memórias



O cheiro a terra molhada.

Um autor que lê e relê



Mia Couto.

Um artista que admire



Patti Smith, já a vi três vezes e tenho um livro autografado. Esperei uma vez três horas à espera. E subi ao palco onde ela deu o concerto no Paredes de Coura.

Uma história que nunca esqueceu



Quando estava em Nova Iorque e queria ir ao Chelsea Hotel, mas estava tudo em obras, não se via nada da fachada. O Tiago [Felizardo] e eu encontrámos um papel no chão que dizia que a Patti Smith ia dar uma palestra durante o Tribecca Festival. Tentámos comprar bilhetes, faltava meia hora, ficámos na fila dos extras, e acabámos por ser as únicas pessoas a entrar.

O que faria se caísse a subir ao palco



Levantava-me, punha o meu maior sorriso, e continuava a andar.

O que a deixa mais nervosa



Entrevistas! Detesto falar sobre mim.

O que a faz gritar de alegria



Quando consigo uma coisa que quero muito. Quando me ligaram a dizer qual era o meu último papel.

O que odeia que lhe digam



"Ai, estás tão magra."

A coisa mais estranha que lhe aconteceu



Estava à espera do Tiago em Nova Iorque, num hotel, no dia dos meus anos, iamo-nos rever pós três meses separados, e quando o Tiago entrou no lobby começou a tocar a nossa música. É a The Fall, do Rhye.

O que a mais a exaspera no ser humano



Neste momento, a falta de empatia.



A fala que nunca mais esqueceu



Sempre que eu digo, "eu", digo sempre "EUuuuuuu" porque era uma coisa que eu dizia numa série que fazia com a Ana Bola. Mas há várias



