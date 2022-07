Linda Evangelista entra em campanha após mostrar rosto desfigurado

Mostrando ao mundo que se está a sentir bem consigo mesma e com a sua nova imagem, Linda Evangelista partilhou no Instagram uma fotografia da sua recente colaboração com a Fendi, o primeiro trabalho da modelo após ter revelado, no ano passado, as graves consequências que sofreu provenientes de um procedimento estético.

Na fotografia em questão, brilha uma mulher confiante e cheia de acessórios da icónica marca – chapéus na cabeça e carteiras na mão. A sua pele encontra-se escondida por roupas de inverno, tendo apenas um pouco do pescoço e o rosto a descoberto.

Recorde-se que Evangelista ficou brutalmente desfigurada após ter sofrido um raro efeito secundário no seguimento de um procedimento estético denominado CoolSculpting, que realizou há cerca de seis anos. De acordo com a agência Reuters, a mulher de 57 anos processou Zeltic, a empresa por trás do CoolSculpting, por 50 milhões de dólares em indemnizações, alegando negligência e publicidade enganosa.