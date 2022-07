Julianne Moore revela porque já não tem sobrancelhas

Ainda que com acesso aos melhores tratamentos do mundo da estética, algumas celebridades cometeram erros irreversíveis na juventude. É o caso da atriz Julianne Moore, cujos longos cabelos ruivos e sobrancelhas avermelhadas lhe causaram inseguranças e desconforto ao crescer.



Numa entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, Julianne Moore admite ter sentido dificuldades em aceitar a sua beleza. As sardas e o cabelo ruivo são características pouco vistas nos Estados Unidos, o que levou a atriz a fazer vários procedimentos para alterar o seu aspeto. "Ao crescer nos Estados Unidos, eu sentia que ninguém tinha sardas. Eu só queria ser igual a todas as outras crianças americanas bronzeadas. Eu odiava ser aquela que não podia ir à praia ou ter que usar mangas compridas. Penso que isso me marcou um pouco", diz.

A atriz confessa que ter sardas era uma grande insegurança na adolescência Foto: @juliannemoore

Para tentar alterar o aspeto das suas sobrancelhas, que tinham um tom avermelhado, a atriz vencedora de um Óscar em 2015, admite ter recorrido a depilação e descoloração, o que eventualmente parou o crescimento dos folículos. "Estão desenhadas agora" confessa Julianne Moore, que não especificou se utiliza maquilhagem ou uma técnica de tatuagem de sobrancelhas conhecida como microblading.

Mesmo sem poder alterar os danos causados, a atriz incentiva a filha Liv, que herdou os seus cabelos ruivos, a não fazer qualquer tipo de alteração às suas sobrancelhas. "A Liv tem cabelos ruivos e as sobrancelhas pretas mais bonitas. Eu disse-lhe: por favor, não toques nelas. E não deixes ninguém tocar também".

Julianne Moore com a filha Liv Freundlich Foto: @juliannemoore

Julianne Moore confessa que já não sente pressão para ser igual a quem a rodeia, e que a sua aparência física já não é tão importante. "Acho que é porque temos outras coisas que nos interessam, como família, relacionamentos, trabalho ou a nossa comunidade. A miopia na aparência desaparece".