"Não quero ficar deformada". Jane Fonda arrepende-se de ter feito um lifting facial

A atriz é conhecida pelas suas cassetes VHS de exercício, que lançou nos anos 80 Foto: Getty Images

Depois de lançar um livro de desporto em 1978, Jane Fonda gravou a primeira cassete de exercício quatro anos mais tarde, que acabou por vender cerca de 17 milhões de cópias. Em 2022, é a musa da nova campanha da marca sueca, a H&M Move, ao lado de JaQel Knight, coreógrafo da icónica dança do videoclipe Single Ladies, de Beyoncé.Para promover a iniciativa, na passada terça-feira, dia 2 de agosto, a Vogue US publicou uma entrevista com a atriz e ativista, onde esta acabou por falar sobre autoestima e arrependimentos cosméticos. "Todos nós conhecemos mulheres ricas que fizeram todo o tipo de liftings faciais e coisas do género, que parecem horríveis. Eu fiz um lifting e parei, porque não quero ficar deformada. Não me orgulho do facto de o ter feito", confessou Jane Fonda.

Com 84 anos, a atriz aproveitou para alertar a geração mais jovem dos perigos de certas cirurgias plásticas - "Pode ser um vício. É necessário fazer com que os jovens parem de ter medo de envelhecer, de forma a ajudar as pessoas a perceberem que, só porque têm uma certa idade, não significa que têm que desistir da vida", acrescenta.



Hoje, a atriz de Barbarella (1968) ou Grace and Frankie (2015-22) segue uma rotina de beleza não invasiva, sem nunca dispensar o exercício físico – "mantenho-me hidratada, durmo, mexo-me, fujo do sol e tenho bons amigos que me fazem rir", diz.