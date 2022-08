Selena Gomez explica porque devemos adorar a nossa barriga

Há muito que Selena Gomez usa a sua voz para lutar contra os estereótipos em relação ao corpo feminino e a pressão social para ter as proporções consideradas ideais. A fundadora da marca de beleza Rare Beauty utiliza, assim, as suas plataformas para partilhar com a sua viagem de amor-próprio, incentivando os seguidores a terem uma imagem positiva de si mesmos.

"Estou farta de encolher o meu estômago, barrigas reais estão de volta", foi o áudio escolhido pela cantora e atriz num vídeo do TikTok, que postou na passada quarta-feira. Num iate e com o céu azul como cenário, Selena usou um fato de banho da marca inclusiva La’Mariette, com a qual tem uma colaboração.



A marca de swimwear tem como missão ajudar todas as mulheres a sentirem-se confiantes na sua própria pele, em particular na praia ou na piscina, e até desenvolveu uma forma específica de fatos de banho para cada tipo de corpo, com tamanhos que vão do XS ao XXL.



