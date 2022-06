Casou Marta Lozano, uma das espanholas mais influentes de sempre

¡HOLA!,

A modelo e influencer espanhola, natural de Valencia, casou com Lorenzo Remohi na igreja de São Bartolomeu, em Jávea, Espanha, após cinco anos de namoro.A espanhola faz parte da geração de Maria Pombo e Teresa Andrès Gonzalvo, a primeira casou em 2019, e a segunda está noiva - todas elas têm milhares de seguidores nas redes sociais.Marta Lozano usou um vestido de noiva clássico para a boda, e na festa optou por um modelo cai-cai com plumas. A noiva optou por vestir o designer Lorenzo Caprile, depois de ter brilhado com um vestido deste designer na edição de 2021 do Festival de Cinema de Cannes. Marta Lozano estava certa de que voltaria a confiar na designer para o dia do seu casamento, disse à ¡HOLA!. "Penso que ele é o único designer a quem alguma vez fui sem sequer lhe dizer o que eu queria. Mas confiei nele e foi um grande sucesso, porque eu estava espantosa em Cannes", disse a influencer à ¡HOLA! "Se ele conseguiu acertar sem me ter conhecido, tenho a certeza que o fará de novo", acrescentou nessa ocasião.Aos 16 anos, Marta Lozano teve o seu primeiro contato com a indústria da Moda quando começou a trabalhar numa agência como modelo. E embora tenha começado uma licenciatura em Direito, quando viu o seu impacto e crescimento orgânico no Instagram graças à sua aparência e dicas de moda, rapidamente decidiu dedicar-se completamente ao mundo das redes sociais. Tem hoje quase um milhão de seguidores.