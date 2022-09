Médicos preocupados com estado débil de Isabel II. O que esperar?

O estado de saúde da rainha tem vindo a piorar. Em junho, durante as celebrações do Jubileu de Platina, a rainha também esteve ausente de alguns dos momentos mais importantes, mas ainda conseguiu estar na varanda do Palácio de Buckingham no último dia dos festejos para cumprimentar os britânicos



Poucos dias depois do encontro com Liz Truss que a oficializou como primeira-ministra, o Palácio de Buckingham anunciou que a saúde da rainha Isabel II está sob supervisão, uma vez que os médicos estão "preocupados com a saúde de Sua Majestade".O anúncio chegou esta quinta-feira, um dia depois da monarca de 96 anos ter cancelado uma reunião do seu Conselho Privado e ter sido aconselhada a descansar. O palácio diz que a rainha está "confortável" e que permanece no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passou o verão.A primeira-ministra Liz Truss disse que todo o país está profundamente preocupado com as notícias vindas do Palácio de Buckingham, e os meios de comunicação ingleses têm feito sair notícias sobre um estado de saúde muito débil. "Os meus pensamentos - e os pensamentos das pessoas de todo o nosso Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e a sua família nesta altura", escreveu a nova primeira-ministra no Twitter.