Jubileu de Platina. Como estão os londrinos a celebrar 70 anos de reinado de Isabel II?

A festa do Jubileu de Platina de Isabel II iniciou-se cheia de pompa e circunstância, tal como já é hábito e, tal como faz parte de todo o protocolo. O Trooping the Colour fez, no primeiro dia, as delícias dos fervorosos entusiastas da monarquia britânica. Mas não só! Porque, aos muitos súbditos, juntaram-se mais uns milhares de turistas que resolveram aglomerar-se junto ao The Mall (a via principal que liga o palácio de Buckingham ao Horse Guards) e ao St. James’s Park. Essa foi a trajetória feita pelas várias carruagens que transportaram membros da realeza, e foi ali que desfilaram cerca de 250 cavalos, 1500 soldados e 400 músicos. Por tudo isto, e pelo que se segue, Londres é, sem dúvida, a cidade do momento.





A certa altura, foi tal a confusão que, por questões de segurança fecharam momentaneamente várias estações de metro e, de imediato conseguiram bloquear todos os acessos ao próprio parque que nos leva ao The Mall. Ou seja, quem chegou já a meio da festa, viu-se impossibilitado de chegar sequer perto do parque.

Mas como nem só dos eventos oficiais se faz este Jubileu… O melhor estava mesmo por vir nas horas seguintes.



Leia também Isabel II. De banquetes a corridas de cavalo, assim se celebram 70 anos de reinado

É que Londres está, literalmente, vestida com a tão famosa Union Jack (a bandeira nacional do Reino Unido). Toda a cidade está munida pelos mais variados enfeites, e tendo em conta que estes dias são de feriado em todo o Reino Unido, a maioria resolveu transformar os parques da cidade em praias improvisadas, os Pubs e restaurantes encheram-se de gente (e todos eles com filas intermináveis), os estabelecimentos comerciais estão decorados a rigor. Veja a fotogaleria.