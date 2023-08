Os melhores looks de praia das celebridades

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)





Da melhores versões de- do biquíni Valentino demicro biquíni de- o clássicoparece ser o preferido entre as celebridades neste verão. As misturas são bem-vindas, assim como os estampados, e osvoltam em grande força, a combinar ou a contrastar com o resto do look.A italianadá força ao. Durante as suas férias na Sicília, Itália, foi assim que apareceu, com um modelo da sua própria coleção Chiara Ferragni Brand celebrou o seu aniversário de biquíni e caftan vestidos, tudocoleção cápsulaNão é de estranhar, tendo em conta que esta é uma das marcas favoritas da cantora. Jennifer complementou o look com um chapéu, também ele preto.também não dispensou o rosa este verão. O modelo triangular é mais um clássico entre os biquínis, que nunca falha. A modelo combinou-o com uma, também ela cor de rosa.A atrizoptou pela tendência mais reduzida no que toca a biquínis. Neste caso, um modeloque usou com um vestido transparente e super justo.mostrou-se numa piscina, de fato de banho fúcsia, com um design bastante original no decote.conseguiu viralizar nas redes sociais ao publicar uma foto com um, quase no seu tom de pele.A brasileiratem aparecido no seu Instagram com inúmeros looks de praia de fazer inveja. Desde biquínis vermelhos, a verdes ou roxos. O mais recente, usado em, parece ser um biquíni branco ou creme, que ela conjugou (e bem) com um vestido comprido branco, bastante decotado à frente, capaz de mostrar na perfeição a sua boa forma física.