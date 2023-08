O vestido que três convidadas usaram em Veneza (no mesmo dia)

A atriz espanhola Milena Smit. Foto: Getty Images

A influencer italiana Cristina Fogazzi. Foto: Getty Images

Outra das convidadas que surgiu no mesmo evento com o mesmo vestido. Foto: Getty Images

aconteceu precisamente nade mais uma edição do, uma das mais prestigiadas mostras de cinema do mundo que, ano após ano, reúne os rostos mais conhecidos da sétima arte numa deslumbrante. Mas há muito mais além dos filmes, neste certame. Ossão sempre um ex-líbris, com o desfile de algumas das criações mais deslumbrantes das maiores casas de moda.Curiosamente, desta vez na pimeira grande noite, sucedeu algo que muito raramente acontece, e que, na realidade, ninguém deseja que aconteça. É que. Uma delas foi a atriz espanholaque chamou à atenção na red carpet com um vestido preto de decote em coração. Um modelo longo que incorpora umas. Ela completou o look com espetaculares joias de ouro, diamantes e pedras preciosas.A segunda convidada que teve o mesmo gosto na escolha do outfit foi a influenciadora italianaTambém ela se rendeu a este. No caso dela, ela dispensou o colar e deu destaque aos brincos em ouro branco e diamantes tamanhpo XXL.E como não há duas sem três, ainda houve umaa comparecer no mesmo evento com o mesmo vestido. Parece impossível, mas aconteceu. No caso dela, ela acrescentou uma pulseira de ouro e brincos maxi a combinar, e optou por um penteado mais clássico em vez do cabelo solto.Mas afinal quem está por detrás do design deste vestido tão cobiçado? Trata-se de uma criação depara ae faz parte dada marca francesa, apresentada há poucos meses. É oda coleção: umaté ao chão com umem formato de coração eque o tornam um modelo bastante distinto.estáno site oficial da Yves Saint Laurent , pela módica quantia de