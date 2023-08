Cinema Batalha do Porto dedica ciclo especial à Moda

Cinema e Moda são dois mundos que sempre estiveram interligados. A pensar nisso, o Batalha - Centro de Cinema, no Porto pensou num ciclo de filmes sobre Moda. A curadoria é de Guilherme Blanc, Hanayrá Negreiros e João Sousa Cardoso. Sobre-vestir: Histórias de Cinema e Moda é o mote de uma programação que assenta na ideia de que "o cinema é indissociável das narrativas que a roupa e os figurinos transportam", refere o Batalha na página oficial.



É que, ao longo dos tempos, têm sido vários os grandes cineastas e artistas que mantiveram colaborações com importantes costume designers e criadores de moda. A moda e o vestir são, em si, temas centrais em filmes que marcaram de forma profunda o cinema.

The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, Peter Greenaway, 1989 Foto: Centro de Cinema Batalha