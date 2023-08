Angelina Jolie vai ser Maria Callas no próximo filme de Pablo Larraín

Maria Callas com Aristóteles Onassis. Foto: Getty Images

De origem grega e nascida nos Estados Unidos, Maria Callas começou a estudar ópera com apenas 13 anos. O potencial da sua voz era tal que era considerado c

omo o raríssimo soprano absoluto. Callas também era conhecida por

escândalos na vida pessoal e profissional. A artista foi faltando a vários concertos, algo que anulou a simpatia que muitos fãs tinham por ela. A 8 de dezembro de 1973, fez o seu último concerto em Paris. Com a voz enfraquecida, Callas afastou-se definitivamente da vida pública. A sua pior crise, da qual nunca se recuperou, começou quando foi abandonada por Onassis. Ela veio a falecer aos 54 anos, em 1977, sozinha no seu apartamento, vítima de enfarte por conta de uma doença degenerativa, conhecida como dermatomiosite.

Maria Callas depois de um concerto em Carnegie Hall (Nova Iorque), ao lado do tenor Giuseppe di Stefano Foto: Getty Images

é o realizador responsável por filmes como, ambos biopics que retrataram partes das vidas, quer da(Diana Spencer), quer de. O cineasta chileno prepara-se agora para um novo filme biográfico, desta vez sobree vai contar compara dar vida à mítica soprano.Larraín já provou ser especialista em, ao conseguir transformarem Jacqueline Kennedy e, mais recentemente,em Lady Di. Ambas as atrizes estiverampor esses papéis. Não será de espantar vermos o mesmo acontecer a Angelina Jolie.O filme vai chamar-se, tal como foi anunciado na revista especializada em cinema Variety . E tal como em filmes anteriores, este, mas sim um momento específico. Maria irá contar a tumultuosa, bela e trágica história de vida da maior cantora de ópera do mundo, revivida e reimaginada durante os seus, nos anos 70.Curiosamente, essa fase explosiva da vida de Callas corresponde à época em que o amor da sua vida, o milionário, estava casado com Jackie O, que foi protagonista do filme que Larraín realizou em 2016. "Ter a oportunidade de combinar as minhas duas paixões mais profundas e pessoais,, era um sonho há muito esperado. Fazer o mesmo com Angelina, uma artista extremamente corajosa e curiosa, é uma oportunidade fascinante. Um verdadeiro presente", confessou o cineasta à revista Variety "Levo muito a sério esta responsabilidade pela vida e legado de Maria. Farei o possível para enfrentar o desafio. Pablo Larraín é um realizador que admiro há muito tempo. Ter a oportunidade de contar a história de Maria com ele, e com argumento de Steven Knight, é um sonho", dissena mesma entrevista à Variety.Foi Jolie que também revelou que o argumento é da autoria do argumentista de Spencer, alguns episódios de Peaky Blinders e Eastern Promises. Asdeverão arrancar empróximo e o filme deverá ficar pronto em