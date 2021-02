Desvendados os nomes de códigos secretos da família real inglesa

Operação Orbita Dourada) saberemos que está prestes a acontecer.

Todas as famílias têm os seus mistérios, os seus segredos intocáveis e até as suas inside jokes. Realeza incluída, sobretudo pela urgência, por vezes, em encobrir nomes ou situações que precisam de ser resguardadas dos media ou dos holofotes, como, com a finalidade de manter família segura. A verdade é que, mais tarde ou mais cedo, também esses segredos se descobrem.Como confirma a, há por exemplo umpara quando alguém morre. Assim se garante que a notícia é dada primeiro à família e aos militares antes de se tornar do conhecimento público ou oficial. Sabe-se, por exemplo, que a rainha Isabel II tem o seu funeral planeado desde os 60 anos, e que há até várias provas de vestuário todos os anos para garantir que tudo corre bem quando chegar o momento.Num episódio da quarta temporada da série, que retrata a história da família, temos um pequeno vislumbre (dramatizado, claro) destes protocolos: o príncipe Carlos desaparece numa pista de ski após uma avalanche e ouvimos o seu nome de código, "Operação Ponte Menai" (Menai Bridge) pela primeira vez, quando se presume que ele esteja morto.é uma ponte no país de Gales, uma alusão a Carlos, princípe de Gales. Mas há outros nomes de código para outras situações além da morte. Quando visitou os Estados Unidos, em 1971, Carlos era "Unicorn" (Unicórnio) de forma a proteger-se a sua identidade. Sim - leu bem. Também há umpara quando se tornar rei (se acontecer), a primeira coroação desde 1953. Quando ouvirmos "Operation Golden Orb" (Quanto à, que é um dos membros mais velhos da família (94 anos) tem vários nomes de código. Para efeitos de circulação, por exemplo, o nome é Sharon (sim, tão simples quanto isso), e por isso é usada, muitas vezes, apenas a letra "S". Para por em ação todo o protocolo após o anúncio da sua morte, o seu secretário particular terá que anunciar simplesmente: "Operação Ponte de Londres" (London Bridge). Aos 99 anos, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, tem o nome de código "Ponte Quarta" (Forth Bridge), uma ponte em Edimburgo, Escócia. Mais uma alusão ao seu título.Embora William e Kate não tenham nomes de código para a morte (ainda), ambos têm nomes diferentes para quando vão de férias ou em visitas reais. São conhecidos como Daphne Clark e Danny Collins.

Já Meghan e Harry, que entretanto "abandonaram" a família real inglesa", tinham os nomes de código Davina Scott e David Stevens.

Andrew Morton escreveu sobre si, e com o qual colaborou. Chamou-lhe "Noah" (Noé).

Quanto à princesa Diana , sabe-se por exemplo que deu um nome secreto ao livro que o jornalista