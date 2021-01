Os duques de Cambridge têm um novo elemento na família

Há uma longa tradição de animais de estimação na família real inglesa, dos muitos corgis da rainha Isabel II ao pónei da rainha Victoria, e os duques de Cambridge não são exceção. Kate e William são agora os orgulhosos donos de um Cocker Spaniel, certamente já adorado pelos pequenos príncipes George, Charlotte e Louis.

As notícias chegam dois meses após a morte de Lupo, o anterior Cocker Spaniel da família, mas segundo o The Telegraph, o animal de estimação oferecido por James Middleton, irmão da duquesa, já está com Kate e William há vários meses, e será uma cadela sobrinha de Lupo. Em novembro de 2020, os duques de Cambridge tinham partilhado uma fotografia de Lupo no Instagram com o triste anúncio.





Embora ainda não existam imagens nem se saiba o nome do cão ou cadela, uma fonte disse ao jornal Mail on Sunday que "o cachorro é adorável e que a família está apaixonada." Acrescentou ainda que "todos ficaram destroçados com a morte de Lupo, como qualquer pessoa que tenha um cão perceberá, mas já tinham o novo cachorro antes de aquele morrer. A esperança era a de que um cão mais novo fizesse companhia a Lupo, dando-lhe mais vida e energia."