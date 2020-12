A filha da princesa Margarida que trocou a realeza pela arte

Henry VIII.

Sarah Armstrong-Jones com a Princesa Diana e o Príncipe Edward em 1983. Foto: Getty Images

A Rainha Elizabeth II, a Princesa Margarida e Lady Sarah Armstrong-Jones em 1975. Foto: Getty Images

Sarah Armstrong-Jones com a Rainha Elizabeth II. Foto: Getty Images

Quando nasceu, a 1 de maio de 1964,ocupava a mesma posição na linha de sucessão ao trono que o pequeno Archie, filho de Henry e Meghan, ocupa hoje, ou seja, a sétima. Hoje, está no 24º lugar da famosa lista. Mas apesar de ter nascido num berço real , a filha mais nova da, os Condes de Snowden, não teve uma pré-adolescência fácil. Com apenas 12 anos já era confrontada com as notícias dos tablóides britânicos sobre o caso amoroso que a sua mãe teve com Roddy Llewellyn na ilha de Mustique. Estes tumultos duraram até à sepração dos pais em 1978, naquele que foi o mais escandaloso divórcio da história da realeza desdeTrês anos mais tarde, era dama de honra no casamento do século: o da Princesa Diana com o seu primo Charles de Inglaterra, com quem manteve uma amizade próxima até à data da morte de Lady Di.Nessa altura, já era evidente que tinha herdado o talento artístico dos seus pais. Durante a sua infância, tanto ela como o seu irmão David foram educados entre as rigorosas convenções da família real (com uma ama pessoal que tinham em Kensington) ao mesmo tempo que aprendiam com os seus pais tudo sobre afora do palácio. A vocação depara a pintura evidenciou-se numas longas férias em família nas residências da sua tia materna, a rainha Isabel II, segundo relata a Vanity Fair espanhola. Foi em Sandringham e Balmoral que a filha da princesa Margarida se dedicou a pintar as paisagens tranquilas onde a família se refugiava.Após ter adquirido o equivalente a um diploma de liceu em Artes, com 19 anos de idade, embarcou com o seu pai numa viagem pela Índia, naquilo que viria a ser um duplo ano sabático intermitente. Foi lá que os dois se envolveram na rodagem do filme- o seu pai foi o responsável pela fotografia do filme, entre 1983 e 1984, e Sarah a sua assistente. Antes disso, durante a rodagem de, em 1983, onde também assistiu o seu pai, conheceu o seu futuro marido, o ator Daniel Chatto. Casaram-se em 1994 numa cerimónia onde Sarah usou uma tiara que o pai havia oferecido à princesa Margarida. Tiveram dois filhos, Samuel, de 24 anos, e Arthur, de 21.Além de ser a madrinha do príncipe Harry e, a vida de Lady Sarah é bastante privada, tendo vindo a distanciar-se gradualmente das obrigações da realeza e dedicando-se integralmente à pintura. A relação com a rainha, sua tia, é muito próxima: após a morte da Princesa Margarida em 2002, Elizabeth reforçou os laços com a sua única sobrinha, e sabe-se que vão muitas vezes juntas para um dos retiros escoceses favoritos de Isabel II, Craigowan Lodge. Da mãe, herdou o espírito livre e irreverente que em muito se distancia das imposições mais severas de Windsor, e dos "espartilhos" da realeza em geral.