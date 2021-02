Acaba de nascer mais um bebé real (e herdeiro ao trono)

3.657 kg

Nasceu o primeiro filho da, com quem casou há dois anos.deu à luz um filho hoje, 9 de fevereiro de 2021, às 08h55 no The Portland Hospital. Jack Brooksbank esteve presente. Opesa 8lbs 1oz []."De acordo com a revista Tatler , a, o duque de Edimburgo, duque de Iorque, Sarah, duquesa de Iorque, e os pais de Brooksbank foram informados e "estão encantados com a notícia."Este é o primeiro filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank, o primeiro neto da duquesa de Iorque, e o nono bisneto da rainha e do duque de Edimburgo. A princesa anunciou o nascimento na sua conta de Instagram, ao mostrar a pequena mão do bebé, cujo nome ainda não foi revelado. O novo bebé está em 11º lugar na linha do trono, atrás do príncipe Carlos, do duque de Cambridge, do príncipe George, da princesa Charlotte, do príncipe Louis, de Harry, duque de Sussex, de Archie Mountbatten-Windsor, filho de Harry, do duque de Iorque, da princesa Beatrice e da princesa Eugenie.A princesa anunciou a gravidez em setembro passado, publicando uma imagem ternurenta em que segura uns sapatinhos de bebé azuis.