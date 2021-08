Isabel II prega partida a turistas que não a reconhecem

Todos os anos, a monarca de 93 anos passa parte das férias de verão no Castelo de Balmoral, em Royal Deeside, Escócia. É aqui que Isabel II costuma descansar, passar tempo com a família ou passear os cães, trocando os seus coloridos fatos formais por roupa mais confortável, preferindo os tons neutros.



Foi num desses passeios que aconteceu este episódio caricato, recordado agora por Richard Griffin, um polícia e segurança reformado que esteve ao serviço da Coroa durante mais de 30 anos, ao jornal The Times. A monarca cruzou-se com um grupo de turistas norte-americanos que não a reconheceram. O grupo perguntou a Isabel II se esta vivia naquela zona ao que esta respondeu que sim, que vivia numa casa (o Castelo de Balmoral) ali perto. Quando perguntaram à monarca se conhecia a rainha de Inglaterra, esta respondeu que não mas que Richard Griffin conhecia, brincando com a situação e a ingenuidade dos turistas.

Rainha Isabel II com Príncipe Charles e Princesa Anne em Balmoral (1952) Foto: Getty Images

"Eles ficaram mais interessados no polícia que conhecia a Rainha do que na própria que estava ao pé deles", disse Richard. O ex-segurança afirmou que os americanos despediram-se deles sem nenhuma noção de que se tinham cruzado com Isabel II.