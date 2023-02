Iris Law, filha de Jude Law e Sadie Frost, rosto da nova campanha da Sisley

Sexy, poderosa e, no entanto, confortável, fazendo jus à tradição da Sisley - assim se pode definir a coleção primavera-verão 2023, "Laws of Attraction", apresentada na pré-abertura da Semana da Moda de Milão. Em conversa com a Máxima, a managing director da marca, Francesca Svab, explica que o objetivo é precisamente esse: "Conciliar elegância e conforto. Esta roupa pode ser usada numa vasta gama de situações, tanto de dia como de noite, porque o que queremos é que as pessoas se sintam bem consigo próprias, e sedutoras, quer saiam para trabalhar ou para estar com amigos". Na origem do título da coleção está o próprio ADN da Sisley, que se tornou famoso na década de 1990 com a introdução de temas e imagens transgressoras para a época, como as questões de género. Uma herança que Francesca assume com gosto: "Procuramos que esta campanha seja sensual e que convide as pessoas a afirmarem o seu lado mais sedutor, mas não de forma explícita ou pornográfica."

Francesca Svab, managing director da Sisley. Foto: D.R

Esta mensagem é interpretada pelos modelos Iris Law, britânica (filha dos atores Jude Law e Sadie Frost) e Xavier Serrano, espanhol, fotografados por Drew Vickers. Francesca Svab não poderia estar mais satisfeita com o resultado final: "Entre os três criou-se um clima de grande cumplicidade, que transmite muito bem a imagem de poder e confiança que queremos passar ao nosso potencial cliente." Aos 22 anos, Iris Law, que já trabalhou para marcas como a Burberry, Versace ou Alexandre Vauthier, quer demonstrar que, mais do que a filha dos seus famosos pais, é, como frisa Francesca Svab, "uma jovem cheia de carácter e força", capaz de "inspirar outras mulheres". Para sublinhar essa mensagem de empoderamento feminino, a Sisley lançou, na festa de apresentação da nova coleção, uma instalação em que uma escultura hiper-realista de Iris, vestida com um little black dress, domina uma limusine. "Esta relação com o mundo das artes é também muito cara à Sisley. Sempre o fizemos, através da fotografia, agora promovemos este objeto 3D que cruza várias linguagens."

A escultura hiper-realista 3D de Iris Law. Foto: Raoul Grandolfo

Sem ser casual, esta coleção aposta, no entanto, na descontração. Para mulher encontramos tops curtos, vestidos com pormenores recortados e peças desportivas distintas para combinar com calças ou saias largas e com racha. Esta diversidade, que permite um vasto leque de combinações, estende-se à escolha dos materiais e à paleta cromática, que inclui os tecidos de acetato fluido em tons praticamente fluorescentes, como o laranja e o fúcsia, bem como "all-black" ou ainda o limão neon e lavanda "sorbet". A inspiração nos anos 90 não é dissimulada, já que encontramos tons e brilhos metálicos a lembrar as peças da série de TV, Euphoria, ou de filmes de culto como O Quinto Elemento ou Matrix. Esta coleção inclui vários clássicos reinterpretados como os jeans ligeiramente desbotados com cintura subida e anca arredondada, blusões e calças de couro ecológico ou vestidos que deslizam sobre o corpo, com aberturas, em novos estampados tie dye ou pixel floral. No fundo, trata-se de apostar numa feminilidade ousada, assertiva e elegante, de que a modelo portuguesa Luisinha Oliveira foi um bom exemplo na festa da Sisley, em Milão.

A modelo portuguesa Luisinha Oliveira marcou presença no evento da marca em Milão. Foto: Raoul Grandolfo

Na coleção de homem, também as peças descontraídas são a regra, com linhas suaves e confortáveis, numa espécie de regresso ao estilo baggy dos anos 90, mas com uma atitude dinâmica. Preto, branco giz e azul Klein são as cores dos fatos tão elegantes como descontraídos. Nas peças mais vocacionadas para o lazer, temos peças desestruturadas como blusões, calções cargo e calças largas e leves. Minimalista e fácil de usar, esta é uma moda para o dia a dia, com camisas e camisolas clássicas (como é o caso dos polos) com riscas ou estampados florais. Salva e verde-azeitona, bege e terracota, areia e branco são as cores dominantes em muitas peças "tech-wear", como corta-ventos e impermeáveis.

A sustentabilidade é um dos valores preservados pela Sisley.

Para responder aos desafios dos tempos que vivemos, Francesca Svab assegura que a Sisley está na indústria da moda com uma atitude responsável. Antes de mais, em matéria de sustentabilidade: "A Sisley está muito comprometida com o respeito pelo ambiente. Por um lado, temos muito cuidado com a qualidade para que as nossas peças sejam de longa duração, por outro, procuramos que os nossos métodos de fabrico e escolha de matérias-primas (do algodão ao couro ecológico) conduzam efetivamente à redução da nossa pegada ecológica."

A coleção aposta na descontração e minimalismo. Foto: Sisley

Mas este cuidado estende-se também ao conteúdo da mensagem transmitida. Numa época em que a moda procura ser cada vez mais inclusiva, Francesca fala na necessidade de manter atuais, quando poucos ousavam fazê-lo: "Sempre gostei do modo como esta marca interpela o cliente. O verdadeiro poder a que aspiramos é o de desfrutar da vida sem complexos nem medos. Essa continua a ser nossa mensagem mais importante."