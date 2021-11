Jessie J revela que sofreu aborto espontâneo. Eis o que a cantora escreveu

"Ontem de manhã estava a falar com um amigo e a dizer: 'A sério, como é que vou fazer o espetáculo em Los Angeles amanhã à noite sem contar ao público que estou grávida?', escreveu no Instagram. "Ontem à tarde, estava com medo de fazer o espetáculo sem desabafar... Depois de fazer o exame e me dizerem que não havia batimentos cardíacos. Esta manhã. Sinto que não tenho controlo nas minhas emoções. Posso arrepender-me de pulicar isto. Ou não. Na verdade, não sei".

Na mesma publicação, Jessie J explicou que tinha decido ter um filho sozinha, "porque é tudo o que sempre quis e a vida é curta". E que "engravidar foi um milagre por si só e uma experiência que nunca esquecerei e sei que vou tentar novamente", continuou. "Ainda estou em choque, a tristeza é avassaladora. Mas eu sei que sou forte e que vou ficar bem".



É a sensação mais solitária do mundo. Então, vejo-vos hoje à noite em Los Angeles. Posso contar menos piadas, mas o meu coração estará lá", desabafou. O post já teve milhares de mensagens de apoio.