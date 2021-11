A mulher que pôs Adele a chorar em palco

An Audience With Adele,

30.





das perguntas mais poderosas, que resultou num momento especial, veio da atriz Emma Thompson, que pediu a Adele para mencionar uma das inspirações da sua vida, em especial quando era mais nova.

A resposta?

Miss McDonald, professora de inglês do oitavo ano de Adele na Chestnut Grove School em Balham, Londres. E eis que as luzes se voltam para McDonald, deixando a professora de inglês passar entre a multidão para subir ao palco e abraçar Adele.



A estrela da pop não escondeu a emoção, chorou, e pelo meio fez várias perguntas a miss McDonald, entre a estupefação e a alegria, sempre no seu registo carismático. Depois, pediu cinco minutos para retocar a maquilhagem e ainda solicitou que alguém apontasse o contacto telefónico da antiga professora de inglês.



À semelhança do especial que gravou para a norte-americana CBS, mas desta vez para a britânica ITV, Adele cantou algumas músicas à frente de uma plateia repleta de celebridades e revelou algumas das curiosidades menos conhecidas sobre si mesma, algo que nela é raro, pois sempre foi conhecida por ser discreta. Uma das perguntas mais poderosas, que resultou num momento especial, veio da atriz Emma Thompson, que pediu a Adele para mencionar uma das inspirações da sua vida, em especial quando era mais nova.