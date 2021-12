A extraordinária jornada de perda de peso de Rebel Wilson

A Escolha Perfeita, com Anna Kendrick, que a lançou verdadeiramente, em 2012

nasceu na Austrália, mas logo no início dos anoscomeçou a sua carreira na Televisão e no Cinema na terra do sonho americano. A sua presença nos ecrãs ao longo dos anos tem sido marcada por papéis de comédia, como aconteceu em, ao lado de Anne Hathaway, ouao lado da brilhante Kristen Wiig, mas foi a. Agora, a atriz revela como perdeu quase 40kg em pouco mais de um ano e como esse facto a transformou noutra pessoa. Passou "a ser vista". diz.A atriz, hoje com 41 anos, explicou aos fãs, através de um live no Instagram, que a transformação dramática se deveu ao facto de começar a seguir uma dieta rica em proteínas, beber muita água, ficar abaixo de 1.500 calorias por dia, e aprender a gostar de exercício. Numa entrevista à BBC, partilhou como nem toda a gente adorou que perdesse peso, pois "ganhava milhões sendo a engraçada rapariga gorda"."Na verdade, recebi muitos incentivos da minha própria equipa, aqui em Hollywood, quando disse: 'OK, vou fazer este 'ano da saúde', sinto que vou mesmo transformar-me fisicamente e mudar a minha vida'", começou por contar. "E eles disseram: 'Porquê? Porque queres fazer isso? Porque eu estava a ganhar milhões de dólares sendo a engraçada rapariga gorda e sendo essa pessoa", partilhou Rebel. A atriz tem partilhado fotografias suas cada vez mais magra, mostrando a sua confiança e atitude positiva perante a mudança física.Na mesma entrevista, Wilson recordou também um episódio de assédio sexual que viveu aos 20 anos, e que envolveu um realizador de cinema num quarto de hotel, ainda na Austrália. "Pensei literalmente que ia ter uma reunião sobre comédia e falar de comédia", começou por dizer. "Ele continuava a tentar dar-me cada vez mais álcool e eu não sou uma grande bebedora, felizmente" continuou. "O realizador em questão recebeu uma chamada da sua mulher e eu estava ali sentada no sofá e era um daqueles telefones que, se alguém deixasse uma mensagem, poderia ouvi-la através do altifalante do telefone." Foi o que aconteceu. Wilson ouviu a voz de uma mulher a dizer: 'tens a Rebel nesse quarto de hotel, vais dormir com ela'. "Essa foi a primeira vez que pensei: 'Oh meu Deus, o que é isto? O que é que se passa? Se eu não tivesse ouvido a sua voz ao telefone, o que poderia ter acontecido?" disse a atriz, que pegou na mala e saiu do quarto, e nunca mais falou desse encontro com ninguém até à data. Veja em baixo o teaser da entrevista à BBC.